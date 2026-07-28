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¿Se va del Bayern Múnich? Aseguran que Luis Díaz ya habría tomado una DECISIÓN y esta sería

El Al-Hilal de Arabia Saudita tiene al extremo colombiano entre sus planes.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
08:21 a. m.
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Luego de su brillante temporada con el Bayern Múnich y su participación en el Mundial 2026, a Luis Díaz le apareció un pretendiente que quiere tenerlo sí o sí.

Se trata del Al-Hilal de Arabia Saudita, que, de acuerdo con lo que se ha revelado, estaría dispuesto a pagar más de 70 millones de euros por él.

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Además, le ofrecería un importante salario a la figura de la Selección Colombia y, por lo tanto, la oferta continúa dando de qué hablar y han comenzado a salir a la luz algunos detalles.

¿Luis Díaz ya habría tomado una decisión? Descubra a continuación qué es lo que ha conocido el medio de comunicación L'Equipe.

¿Se va Luis Díaz del Bayern Múnich?

Presuntamente, Luis Díaz podría estar abierto a que se realice su traspaso al Al-Hilal tras un salario ofrecido de 25 millones de euros por temporada.

Sin embargo, el Bayern Múnich no estaría dispuesto a venderlo en este momento porque tiene claro que es uno de los jugadores de confianza de Vincent Kompany, tuvo un rendimiento constante en la primera temporada y podría ser fundamental para la próxima edición de la UEFA Champions League.

El Al-Hilal de Arabia Saudita le habría puesto un ultimátum al Bayern Múnich por Luis Díaz

Otra información que ha trascendido es que el Al-Hilal quiere saber pronto si podrá contar o no con Luis Díaz en su plantel.

En medio de esa coyuntura, le habría dado al Bayern Múnich un plazo de 24 horas para que le entregue una respuesta concreta acerca de la oferta realizada.

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En la temporada 25/26, Luis Díaz realizó 26 goles y aportó 23 asistencias en 4.060 minutos disputados.

15 de esos gritos fueron por Bundesliga, siete por Champions League, tres por Copa de Alemania y uno por la DFL-Supercup.

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