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Nueva regla en la Premier League 2026: cómo funcionará la medida para frenar el tiempo perdido

La reglamentación dejaría a los equipos con diez jugadores, en caso de presentarse la situación.

FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 28 de 2026
08:25 a. m.
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El fútbol inglés vuelve a liderar la vanguardia de las transformaciones reglamentarias. La Premier League, reconocida globalmente por su ritmo vertiginoso y la alta intensidad de sus partidos, implementará una nueva regla anti-tiempo diseñada para erradicar una de las mañas más antiguas y frustrantes del deporte: la pérdida deliberada de minutos por parte de los arqueros.

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A partir de esta temporada, las autoridades arbitrales del fútbol británico aplicarán un protocolo sin precedentes orientada a controlar las atenciones médicas dentro del terreno de juego y garantizar un mayor tiempo efectivo de partido.

¿En qué consiste la nueva regla anti-tiempo de la Premier League?

La normativa apunta directamente a la interrupción del juego por supuestas molestias físicas de los porteros. A partir de la entrada en vigor de este reglamento, si un arquero cae al césped y exige el ingreso de los servicios médicos para ser atendido en cancha, un jugador de campo de su propio equipo deberá abandonar el terreno de juego temporalmente durante un minuto.

De esta manera, la liga busca neutralizar una maniobra recurrente en los minutos finales. Tradicionalmente, cuando un club buscaba "enfriar" la dinámica del rival, el golero simulaba un golpe.

Dado que el reglamento histórico impedía hacer salir al guardameta para recibir asistencia fuera del campo, el árbitro se veía obligado a detener el encuentro de forma prolongada sin castigo alguno.

El equipo que pida asistencia para su portero quedará expuesto a jugar con 10 futbolistas durante 60 segundos clave.

Esta iniciativa ha generado opiniones divididas en la liga inglesa. Por un lado, la mayoría de analistas y aficionados aplauden la decisión por considerar que promueve un espectáculo más limpio y continuo. Por el otro, diversos entrenadores y médicos de la Premier League han expresado su preocupación, argumentando que la regla podría presionar a los guardametas a ocultar dolores o golpes severos por miedo a perjudicar a su equipo.

Pese a las posturas contrapuestas, la decisión de la patronal del fútbol británico es firme. El balompié inglés se alista para un cambio de paradigma histórico donde la picardía para congelar los partidos tendrá un costo estratégico demasiado alto.

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