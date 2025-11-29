CANAL RCN
Bayern Múnich tomó decisión de ÚLTIMA HORA con Luis Díaz justo antes del partido vs. St. Pauli en Bundesliga

El Bayern Múnich está a punto de jugar su partido correspondiente a la fecha 12. Esto fue lo que ocurrió.

Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
08:27 a. m.
Este sábado 29 de noviembre de 2025, a partir de la 9:30 de la mañana, el Bayern Múnich de Luis Díaz enfrentará al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga.

Los dirigidos por Vincent Kompany se encuentran en la primera posición con 31 puntos, mientras que el St. Pauli está de dieciseisavo, a un punto de la zona de descenso.

Es así como Bayern Múnich tiene claro que el St. Pauli saldrá a buscar los tres puntos a toda costa y no quiere permitir que le recorten distancia en la Bundesliga. Por lo tanto, Vincent Kompany tomó decisiones y una de ellas está relacionada con Luis Díaz.

¿Qué fue lo que el equipo alemán le comunicó al extremo de la Selección Colombia? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Luis Díaz será titular con el Bayern Múnich vs. St. Pauli, por Bundesliga

A falta de una hora para que ruede el balón en el estadio Allianz Arena, donde Bayern Múnich oficia como local, Vincent Kompany le volvió a dar confianza a Luis Díaz.

Fue así como lo alineó en el 11 titular y se espera que el colombiano vuelva a deslumbrar a toda Alemania con su velocidad y talento para encarar y asociarse.

Es importante recordar que Luis Díaz no pudo jugar a mitad de semana, en Champions League, vs. Arsenal, debido a su expulsión contra Paris Saint-Germain.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga?

Después de esta jornada, Bayern Múnich atenderá un compromiso válido por los octavos de final de la Copa de Alemania y, posteriormente, jugará la fecha 13 de la Bundesliga.

Su rival por Copa será el Unión Berlín, el miércoles 3 de diciembre, a las 2:45 de la tarde, mientras que su contrincante en Liga será Stuttgart, el sábado 6 de diciembre, a las 9:30 de la mañana.

