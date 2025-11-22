Luis Díaz vuelve a la acción con Bayern Múnich: rival, fecha, hora y canal para verlo

Después del parón internacional y de dos amistosos en los que fue una de las grandes figuras de la Selección Colombia, Luis Díaz está listo para volver a vestirse con los colores del Bayern Múnich. El extremo guajiro llega a Alemania con ritmo, confianza y protagonismo, tras anotar, desequilibrar y reafirmarse como uno de los jugadores más determinantes del combinado nacional en la recta final del 2025.

Ahora, su misión vuelve a estar en el plano de clubes. El Bayern Múnich se prepara para afrontar la fecha 11 de la Bundesliga, en un duelo clave en el que quiere sostener el liderazgo, el invicto y la solidez que ha mostrado en el arranque de temporada. El rival será el Friburgo, que visita el Allianz Arena en medio de una campaña irregular en la que permanece en la décima casilla de la tabla.

Díaz, indiscutible en el once inicial

El compromiso se jugará este sábado a partir de las 9:30 a.m. (hora colombiana), y todo apunta a que Luis Díaz será inicialista. Su fantástico inicio de temporada, marcado por goles, asistencias y un aporte constante al sistema ofensivo, lo han convertido en una pieza fija para el cuerpo técnico bávaro.

El colombiano ha encontrado en el Bayern un entorno competitivo que potencia sus virtudes: velocidad, cambio de ritmo, capacidad para ganar duelos individuales y lectura ofensiva. Su presencia en el campo no solo desestabiliza defensas, sino que también permite al equipo generar superioridades y abrir espacios para otros atacantes. Por eso, tras regresar de la selección en un gran momento, el club espera que mantenga su nivel para seguir comandando el ataque del líder del campeonato alemán.

Un duelo clave para seguir firmes en la Bundesliga

El Bayern llega con 28 puntos y el objetivo de extender su invicto, mientras que Friburgo busca sorprender para acercarse a los puestos de clasificación internacional. Aunque el favoritismo está del lado del gigante bávaro, la Bundesliga siempre muestra partidos intensos, y este no será la excepción.

El encuentro será transmitido por ESPN y Disney+ para toda Colombia, un atractivo más para los aficionados que quieren seguir de cerca el presente brillante de Luis Díaz. Entre su gran estado de forma, el liderazgo del Bayern y la expectativa general por su regreso, la cita del sábado promete ser un nuevo capítulo destacado en su temporada.