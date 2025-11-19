CANAL RCN
Deportes

¿Luis Díaz ya es candidato para ganar el Balón de Oro? Para Teófilo Gutiérrez no hay dudas

El delantero del Junior de Barranquilla, quien fue compañero de Luis Díaz durante sus primeros años de carrera, lo postuló para ganarse el Balón de Oro.

Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz
FOTO: Teófilo Gutiérrez y Luis Díaz en IG

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
07:06 p. m.
El presente de Luis Díaz en el Bayern Múnich continúa generando elogios en figuras del fútbol colombiano. Esta vez, Teófilo Gutiérrez afirmó que el extremo es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, una condición que —según él— fortalece las posibilidades de la Selección Colombia de alcanzar la final del Mundial 2026.

En el podcast Control Dirigido, Gutiérrez señaló que la ilusión con el equipo nacional está respaldada por el nivel del guajiro, a quien conoce bien desde su paso juntos por Junior. Para el atacante de 40 años, Colombia tiene argumentos suficientes para competir por el título.

“Luis Díaz es candidato al Balón de Oro”: el análisis de Teófilo

El delantero también fue directo sobre la proyección individual del colombiano: ve a Luis Díaz como candidato al Balón de Oro. Destacó su rápida adaptación al Bayern Múnich y subrayó que el Liverpool siente su ausencia, lo que, a su juicio, confirma el impacto del jugador.

Gutiérrez recordó que el Bayern pagó 75 millones de euros por su fichaje, cifra que considera corta frente al rendimiento que ofrece. Para él, el equipo bávaro hizo una inversión acertada y hoy disfruta de un futbolista que potencia su juego y su capacidad goleadora.

Los números de la temporada respaldan su candidatura

Las estadísticas de Díaz esta temporada amplían el argumento: 11 goles en 17 partidos, un registro relevante para un extremo. Su protagonismo es constante en un Bayern que compite por la Bundesliga y la Champions League, dos escenarios que podrían potenciar aún más su perfil internacional.

De cara al Mundial 2026, Néstor Lorenzo espera que el rendimiento del atacante se mantenga. El colombiano, a sus 28 años, ya figura entre los nombres destacados que llegarán como referencias al torneo.

