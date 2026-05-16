Oficial: Bayern Múnich tomó decisión de última hora con Luis Díaz antes del partido vs. Colonia

El Bayern Múnich, que ya es campeón de la Bundesliga, jugará por la fecha 34 en condición de local.

Los bávaros, a partir de las 8:30 de la mañana (hora de Colombia), enfrentarán al Colonia, que se encuentra en la catorceava posición del campeonato.

Este será el último partido del Bayern Múnich en la actual Bundesliga y, por lo tanto, Vincent Kompany quiere conseguir una victoria frente a su hinchada y lograr que su equipo llegue a 86 puntos.

Es así como, a falta de una hora para que el balón comience a rodar en el Allianz Arena, tomó una decisión que impactó a Luis Díaz. ¿Cuál fue?

Luis Díaz será titular en el partido entre Bayern Múnich vs. Colonia, por Bundesliga

El Bayern Múnich tiene el objetivo de cerrar la Bundesliga por lo alto y, a raíz de ello, enfrentará al Colonia con su habitual nómina titular.

Es así como Luis Díaz estará en el terreno de juego desde el 'vamos' y buscará ser protagonista por la banda izquierda con su desequilibrio, gambeta, habilidad, desborde y capacidad para quedar en posición de gol.

Además, los otros titulares del Bayern Múnich serán los siguientes:

Neuer.

Upamecano.

Tah.

Kimmich.

Goretzka.

Kane.

Musiala.

Bischof.

Laimer.

Karl.

Los números de Luis Díaz en la presente Bundesliga

En la Bundesliga 2025-2026, en la que Bayern Múnich fue ampliamente superior a sus rivales y se proclamó campeón con varias fechas de anticipación, Luis Díaz fue una de las grandes figuras.

RELACIONADO Luis Díaz podría romper su récord de más minutos jugados con clubes en la misma temporada

Y es que, después de Harry Kane, que anotó 33 goles, Luis Díaz fue el segundo goleador del elenco 'bávaro' con 15 anotaciones.

Pero, adicionalmente, detrás de Michael Olise, que concedió 20 asistencias, Luis Díaz, con 13 pases previos a una jugada de gol, fue el segundo jugador que mejor se asoció con sus compañeros a lo largo de la temporada.