🔴Chelsea vs. Manchester City, final de la FA Cup: fecha, hora y dónde ver EN VIVO

La temporada inglesa tendrá este sábado uno de sus capítulos más esperados con la gran final de la FA Cup 2026 entre Chelsea FC y Manchester City. El compromiso se disputará en el mítico estadio de Wembley desde las 9:00 de la mañana, hora colombiana, y podrá verse en el país a través de ESPN y Disney+.

Más allá del trofeo, el encuentro representa un momento decisivo para ambos equipos en el cierre de la campaña europea. Para Chelsea aparece como la oportunidad perfecta de maquillar una temporada llena de irregularidad, cambios de entrenador y fuertes críticas. Del otro lado, el Manchester City busca mantener vivo el impulso competitivo en medio de la intensa pelea que sostiene con el Arsenal por el título de la Premier League.

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El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega nuevamente a una final de FA Cup, consolidando una era dominante en el fútbol inglés. Sin embargo, el desgaste físico empieza a convertirse en un enemigo silencioso para los Citizens.

¿El cansancio puede afectar al Manchester City?

El calendario del City ha sido extremadamente exigente durante las últimas semanas. El equipo viene de disputar un compromiso de Premier League a mitad de semana frente al Crystal Palace y, apenas tres días después de la final ante Chelsea, volverá a competir en el campeonato local cuando visite al Bournemouth.

Pep Guardiola no ocultó su preocupación por la acumulación de partidos y dejó claro que el descanso puede convertirse en un factor importante a favor de Chelsea. El entrenador catalán incluso realizó varias rotaciones en el más reciente partido liguero para intentar administrar cargas físicas dentro de su plantilla.

A pesar de ello, el técnico español aseguró tener plena confianza en los jugadores que conforman el plantel, incluidos futbolistas que habitualmente no aparecen como titulares. La profundidad de nómina sigue siendo uno de los grandes argumentos del City en este tramo decisivo de la temporada.

Además, el club de Manchester buscará cortar una racha incómoda en la FA Cup, luego de haber perdido las dos últimas finales disputadas en Wembley.

¿Puede Chelsea salvar su temporada con un título?

Mientras el City pelea por sumar otro trofeo a su exitosa etapa reciente, Chelsea llega a Wembley con la presión de rescatar una campaña bastante turbulenta. El conjunto londinense atraviesa una crisis deportiva marcada por la inestabilidad institucional y los constantes cambios en el banquillo.

Actualmente, el equipo es dirigido de manera interina por Calum McFarlane, quien asumió tras la salida de Liam Rosenior. Aunque sus opciones de quedarse de manera permanente parecen reducidas, el entrenador tiene ante sí la posibilidad más importante de su carrera.

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Chelsea acumula siete partidos consecutivos sin ganar en la Premier League, una racha que prácticamente lo dejó sin opciones de clasificar a la próxima Liga de Campeones. Por eso, conquistar la FA Cup no solo significaría volver a celebrar un título nacional después de varios años, sino también asegurar un cupo internacional para la próxima temporada.

La final promete emociones, intensidad y mucha presión para dos clubes que necesitan cerrar el año con una alegría. Wembley volverá a ser escenario de una definición cargada de historia, tensión y objetivos muy distintos para dos gigantes del fútbol inglés.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista