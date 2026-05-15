Sao Paulo anunció nuevo DT a solo cuatro días de recibir a Millonarios: viejo conocido en Colombia

São Paulo FC decidió mover nuevamente su banquillo técnico en medio de una temporada cargada de presión y cambios inesperados. A solo cuatro días del decisivo compromiso frente a Millonarios FC por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, el conjunto paulista confirmó el regreso de Dorival Júnior como nuevo entrenador del equipo.

El técnico brasileño, de 64 años, asumirá por tercera vez la dirección del Tricolor y firmó contrato hasta diciembre de 2026, según confirmó oficialmente el club. Su llegada se produce apenas un mes después de haber salido del Corinthians tras una serie de malos resultados.

La decisión del Sao Paulo refleja el momento de inestabilidad que atraviesa la institución, tanto en el aspecto deportivo como dirigencial, pese a que el equipo se mantiene competitivo en los torneos que disputa actualmente.

¿Por qué Sao Paulo volvió a cambiar de entrenador?

El conjunto brasileño ha vivido un año bastante movido en su banquillo. El argentino Hernán Crespo fue despedido de manera sorpresiva en marzo, pese a que el equipo ocupaba los primeros lugares del Brasileirao y mantenía un rendimiento competitivo en torneos internacionales.

Tras su salida, el club apostó por Roger Machado, pero el proyecto duró poco tiempo. La reciente derrota ante Juventude por la Copa de Brasil terminó acelerando la salida del técnico brasileño y obligó a la directiva a buscar nuevamente una solución de emergencia.

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Dorival Júnior aparece como una apuesta conocida y de confianza para el entorno paulista. Durante su anterior etapa en el club logró conquistar la Copa de Brasil en 2023, uno de los títulos más valorados por la institución en los últimos años.

Además, el entrenador cuenta con amplia experiencia en el fútbol brasileño y un recorrido importante a nivel internacional, incluyendo su paso por la selección de Brasil y la histórica Copa Libertadores que ganó con Flamengo en 2022.

¿Cómo llega Sao Paulo al partido contra Millonarios?

Pese a los constantes cambios internos, Sao Paulo continúa siendo uno de los equipos más fuertes del grupo en la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño lidera actualmente su zona y además ocupa los primeros lugares del campeonato local.

Sin embargo, fuera del terreno de juego el ambiente sigue siendo complejo. En enero, el entonces presidente Julio Casares fue apartado del cargo en medio de investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de fondos del club, situación que generó una fuerte crisis institucional.

Ahora, la llegada de Dorival busca devolver estabilidad justo antes de enfrentar un partido clave frente a Millonarios. El cuadro embajador necesita sumar en Brasil para seguir soñando con la clasificación, mientras que Sao Paulo intentará aprovechar el impulso anímico que suele generar la llegada de un nuevo entrenador.

El duelo promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la jornada continental, con dos equipos necesitados de resultados y objetivos importantes en juego.