Luis Díaz se quedó sin final: así cayó el Bayern ante PSG en semifinales de Champions League

El sueño europeo del Bayern Múnich llegó a su fin. El equipo bávaro, con el colombiano Luis Díaz en cancha, quedó eliminado en semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA tras caer en la serie ante el Paris Saint-Germain.

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El conjunto parisino selló su paso a la final luego de empatar 1-1 en el partido de vuelta, resultado que le permitió cerrar la llave con un global de 6-5. Ahora, el PSG se medirá en la final ante el Arsenal.

Un gol tempranero que cambió el partido

El Bayern salió golpeado desde muy temprano. Apenas al minuto 3', Ousmane Dembélé abrió el marcador para el PSG, ampliando la ventaja en la serie y complicando aún más el panorama para los alemanes.

Ese tanto condicionó el desarrollo del encuentro. El Bayern intentó reaccionar, pero nunca logró encontrar claridad frente a una defensa sólida del equipo francés. El partido se volvió trabado, con pocas opciones claras y un ritmo que favoreció al visitante.

En los minutos finales, Harry Kane logró el empate en el tiempo añadido, pero ya era demasiado tarde para cambiar la historia de la eliminatoria.

Luis Díaz lo intentó, pero no fue suficiente

En medio de un partido complicado, Luis Díaz fue uno de los jugadores más insistentes en ataque. El colombiano buscó desequilibrar por las bandas y generar peligro, pero se encontró con una defensa bien organizada que supo neutralizar sus intentos.

No fue el Bayern dominante de otros encuentros, y eso terminó pesando en el resultado final. “Fue un partido complicado para el Bayern, que no supo cómo superar la férrea defensa del PSG”, reflejando la dificultad que tuvo el equipo para encontrar soluciones.

Con esta eliminación, el Bayern se despide de la Champions, mientras que el PSG sigue en carrera por el título. Para Luis Díaz, queda el balance de una actuación destacada en esfuerzo, pero sin recompensa en el marcador.