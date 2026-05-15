Invima alerta que están falsificando tres productos magistrales y explica cómo diferenciarlos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) le puso la lupa a tres productos magistrales que, en realidad, son falsificados.

Productos magistrales, según el decreto 780 de 2016, explica que son aquellos que fueron preparados para atender una prescripción médica de un solo paciente. Se utilizan principalmente en casos de intervención técnica que puede ser compleja.

¿Qué productos están falsificando?

Se evidenció que hay comercialización de falsas presentaciones bicarbonato de sodio, naproxeno con indometacina y vitamina; y ketoconazol con desonida y triclosán. No se tiene información sobre la procedencia de estos productos.

Las sospechas comenzaron con Tecnología Galénica de Colombia S.A.S., dado que se puso en contacto con el Invima para informar las anomalías de los fármacos.

El hecho de que no se sepa el origen ni los protocolos que hubo en su fabricación, así como condiciones de transporte, implica que la venta es un peligro inminente para los pacientes.

¿Cómo identificarlos?

Estos productos, entonces, no tienen garantía alguna de que cumplan con su propósito y, peor aún, son generadores de eventos contraproducentes que pueden hasta ser mortales.

Ahora bien, ¿cómo diferenciarlos de los que no son falsos? Los usuarios deben revisar que tengan registros sanitarios vigentes. Además, deben contar con respaldo de comercializadoras oficiales.

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Es decir, no es seguro confiar en las redes sociales, páginas web no oficiales, cadenas de mensajería instantánea o comercios de dudosa procedencia.

De igual forma, se recomienda que, en caso de percatarse de una anomalía de este estilo, no duden y se comuniquen con el Invima para evitar que las personas consuman estos medicamentos. También es clave poner en conocimiento esto en las secretarías de salud, las IPS y demás actores del sector salud.

Medline Plus, sitio autorizado del Gobierno de Estados Unidos, explica que el bicarbonato de sodio es un antiácido usado para la acidez estomacal, indigestión ácida, bajos niveles de acidez en la sangre y complicaciones en la orina.

Por su parte, el naproxeno se enfoca en pacientes con úlceras, hemorragias o perforaciones en los conductos digestivos. Es de sumo cuidado, porque una mala ingesta puede provocar afectaciones cardiacas.

El último, ketoconazol, trata molestias en la piel relacionadas con infecciones, sarpullidos, tonos rojizos, entre otras.