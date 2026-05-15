Néstor Lorenzo recibe fulminante crítica por parte de representantes de delantero colombiano

Hace pocos días, el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer la prelista de 55 jugadores que pelearán por un cupo al Mundial de 2026. La sorpresiva e inesperada ausencia del delantero cartagenero Roger Martínez, actual jugador del Al-Taawoun de Arabia Saudita, desató una serie de críticas contra el DT argentino.

La controversia escaló a niveles insospechados pocas horas después de que Lorenzo leyera los nombres de los preseleccionados en una rueda de prensa. La reacción de Martínez y su entorno fue inmediata, frontal y de un calibre pocas veces visto en el entorno de la Tricolor.

El atacante utilizó su cuenta oficial de Instagram para lanzar un duro dardo hacia el timonel del seleccionado. Con un tono de profunda indignación, el futbolista sentenció de manera tajante: “Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué, aun sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo. Más de lo mismo, pero ahí wee”.

Martínez acompañó su publicación con emojis de furia, haciendo alusión a supuestos favoritismos o la popularmente denominada “rosca” en las convocatorias.

Foto: AFP.

Representantes de Roger Martínez lanzaron dura crítica

Sin embargo, el golpe definitivo en esta disputa llegó por parte de su agencia de representación, Proezas Sports & Business. La firma emitió un enérgico y explosivo comunicado que sacudió la agenda deportiva de América Latina. En el documento, los agentes del delantero no se guardaron nada y arremetieron directamente contra la ética de Néstor Lorenzo.

“Consideramos la exclusión de Roger mucho más que una injusticia: es una canallada del entrenador Lorenzo. Una muestra absoluta de ingratitud y deslealtad”, reza uno de los apartes más duros del texto. Los representantes argumentaron que el jugador sacrificó su propio físico por los intereses del país, recordando episodios específicos en los que fue exigido al máximo.

“Roger dio su vida deportiva cada vez que fue citado. Incluso sufrió una grave lesión en la altura de Bolivia que pudo haberle costado su carrera y nunca se quejó; al contrario, siempre estuvo dispuesto para la selección”, agregaron, haciendo referencia al encuentro disputado en El Alto donde el ariete apenas sumó 23 minutos antes de ser retirado por una dura infracción.

Para la agencia, los criterios elegidos por el cuerpo técnico carecen de objetividad y se fundan exclusivamente en amiguismos. Al respecto, manifestaron de forma vehemente: “En Colombia se habla de ‘rosca’, pero también es importante hablar de valores y principios.

Roger siempre se mata por su selección. Ama a su selección y hoy está más que dolido: está defraudado”. Martínez, lejos de desmarcarse, respaldó el comunicado de sus mánagers compartiéndolo también en sus historias con la leyenda: “Pa' que entiendan un poco, pero vamos es pa'lante”.

Números de Roger Martínez

A lo largo de su trayectoria con la Tricolor, el cartagenero ha disputado un total de 28 compromisos (17 de ellos con carácter oficial), registrando un saldo de 4 anotaciones y 2 asistencias.

Pese a que en múltiples oportunidades fue ubicado fuera de su zona natural de ataque para cumplir roles de sacrificio táctico por las bandas, su equipo defensor recalca que el futbolista jamás condicionó su entrega.