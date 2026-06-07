Víctimas de pederastia eclesial protestan que las dejaron fuera de reunión de víctimas con el papa León XIV

Las principales organizaciones de víctimas de pederastia clerical en España llevarán su indignación a las calles de Madrid este lunes, 8 de junio, por la mañana.

Justo frente a la Nunciatura Apostólica, en el norte de la capital, los colectivos manifestarán su enojo tras confirmar que la iglesia los excluyó por completo de la agenda oficial del papa León XIV, que el lunes por la tarde sostendrá un encuentro privado en la misma sede con víctimas de violencia sexual, una reunión que forma parte de la gira de siete días que el pontífice realiza en el país.

¿Una reunión controlada junto al papa?

Los activistas acusan al Vaticano de diseñar un evento “a medida” para evitar la confrontación. Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada, dijo a la agencia de noticias francesa AFP que los convocados al despacho papal pertenecen exclusivamente al Proyecto Repara, una iniciativa dependiente del Arzobispado de Madrid.

"No haber sido invitados es un golpe (...) Creo que nos merecemos el protagonismo. Llevamos muchos años como asociaciones al frente", criticó Cuatrecasas, advirtiendo que, debido a este filtro, "la realidad que va a palpar el Papa es una realidad totalmente sesgada".

En una línea similar se pronunció Miguel Hurtado, activista que denunció haber sufrido agresiones sexuales a los 16 años por parte de un religioso en la Abadía de Montserrat, en Barcelona.

En declaraciones entregadas a Radio4, Hurtado afirmó de forma contundente que las autoridades eclesiásticas buscan "que sea una reunión controlada estrictamente por la jerarquía católica para que no dé mala imagen y no afecte a la figura del papa y al mensaje que quieren transmitir".

También habrá manifestaciones en Barcelona:

El descontento no se limitará a Madrid: Hurtado ya adelantó que se están organizando protestas en la propia abadía de Montserrat, un enclave que León XIV tiene agendado visitar durante su viaje.

Este choque empaña las declaraciones que el propio obispo de Roma ofreció el sábado durante el vuelo rumbo a Madrid, donde admitió ante los periodistas que "los abusos son una llaga todavía abierta". La envergadura de este problema en España quedó retratada en 2023 a través de un informe del Defensor del Pueblo (ombudsman), cuyas estimaciones apuntan a que más de 200.000 menores de edad habrían sido víctimas de agresiones por parte de religiosos católicos desde el año 1940.

La exclusión de las asociaciones independientes reabre la brecha de la desconfianza justo cuando las relaciones institucionales parecían avanzar. Apenas en marzo pasado, tras años de férreas reticencias y opacidad por parte de la cúpula de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica y el Gobierno de izquierda español lograron firmar un acuerdo histórico destinado a indemnizar a las víctimas de estos delitos sexuales. Un avance político y económico que contrasta con la tensión que se vivirá en las próximas horas en las calles madrileñas.