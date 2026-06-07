Christian Eriksen volvió a desplomarse en medio de un partido con Dinamarca: el médico habló

Christian Eriksen volvió a protagonizar un episodio de preocupación en una cancha de fútbol después de desplomarse durante un partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, previo a la Copa del Mundo.

La Federación Danesa de Fútbol informó que el jugador recuperó la consciencia y que se encontraba estable dentro de las circunstancias, motivo por el cual el encuentro fue suspendido. Según el comunicado difundido por la federación en la red social X, el futbolista danés permaneció consciente tras el incidente.

¿Cuál es el estado de salud de Christian Eriksen?

Posteriormente, el médico de la selección nacional, Morten Boesen, entregó detalles sobre la situación y aseguró que Eriksen abandonó el terreno de juego por sus propios medios.

Boesen explicó que el dispositivo cardíaco implantado que utiliza el jugador funcionó correctamente. También indicó que el mediocampista estuvo inconsciente durante un breve momento, pero recuperó la consciencia rápidamente y pudo comunicarse con el cuerpo médico poco después del episodio.

Boesen explicó que Eriksen se encuentra bien y permanece bajo observación médica para determinar qué provocó el incidente. El médico señaló que existe contacto permanente tanto con el jugador como con los especialistas del hospital encargado de su evaluación.

Christian se encuentra bien, y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien

La información oficial disponible hasta el momento indica que el jugador será sometido a exámenes más exhaustivos para establecer las causas del episodio ocurrido durante el amistoso ante Ucrania.

¿Qué antecedentes cardíacos tiene Christian Eriksen?

La preocupación generada por este nuevo incidente se relaciona con el antecedente médico más conocido de Eriksen. En 2021, el futbolista sufrió un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa disputado en Copenhague y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar que resultaron decisivas para salvarle la vida.

Tras aquel episodio, el jugador fue equipado con un Desfibrilador Cardioversor Implantable (ICD), un dispositivo diseñado para actuar ante determinadas alteraciones del ritmo cardíaco. Meses después, en marzo de 2022, la Federación Danesa anunció su regreso a la selección nacional luego de que retomara la competición profesional.

En ese momento, el seleccionador Kasper Hjulmand aseguró que el futbolista se encontraba físicamente en condiciones de competir tras haber sido evaluado de cerca. Eriksen regresó entonces al fútbol profesional y volvió a integrar la selección de Dinamarca, con la que acumulaba 109 partidos internacionales y 36 goles.