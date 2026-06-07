Presidente de Sporting de Portugal se pronunció ante rumores sobre Luis Suárez: ¿Se va?

Uno de los nombres de futbolistas colombianos que dará de qué hablar en el mercado de fichajes es el del delantero samario Luis Javier Suárez, quien firmó una brillante temporada al servicio del Sporting Club de Portugal, marcando 38 goles en 52 partidos en todas las competencias.

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Desde hace varios días, hay una información que podría ser clave para entender lo que pasará con su futuro. El jugador y su representante ya habrían acordado los términos personales para pasar al Fenerbahçe de Turquía, faltando todavía negociar el traspaso entre clubes.

Desde Sporting CP tomaron posición, asegurando que ya hay un precio fijado por Suárez y piden a los directivos del club turco que no se van a mover, por lo que para avanzar en el fichaje, solamente tienen que pagar lo que se pide.

¿Qué dijo el presidente de Sporting CP sobre Luis Suárez?

En diálogo con Correio da Manhã, el directivo portugués Federico Varandas explicó que el representante de Suárez habría caído en una "trampa" para crear un escenario que corrompa unas eventuales negociaciones.

Su agente debe protegerlo y acá tiene que entender que ha caído en una trampa, donde el objetivo no es un traspaso, sino crear un revuelo alrededor de algo que no existe. Si lo quieren, su valor es 80M€, ni un céntimo menos.

Sobre el futuro de Suárez, fue optimista sobre mantenerlo de cara a la próxima temporada. "Él es un gran profesional y el próximo año estará con nosotros", añadió.

¿Luis Suárez seguirá en Portugal?

Tras el buen rendimiento del goleador colombiano, se ha generado expectativa con relación a su futuro para la próxima temporada. Mientras se habla del interés de Fenerbahçe, también hay rumores en las grandes ligas de Europa.

Habrá que ver el rendimiento de Suárez en el Mundial con la Selección Colombia, pues esto también sería clave para un eventual paso a otro club. De quedarse en Sporting, tendrá que luchar por la clasificación a fase de grupos de la Champions League desde las rondas previas.