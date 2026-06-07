Así fue el plan para atentar contra Miguel Uribe Turbay: detalles reveladores un año después

Nuevos detalles conocidos sobre la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay han permitido reconstruir cómo se habría planeado y ejecutado el ataque ocurrido el pasado 7 de junio de 2025 en el barrio Morelia, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, la operación criminal habría comenzado varios meses antes y contó con labores de seguimiento, coordinación logística y la participación de varias personas que habrían intervenido en diferentes etapas del plan.

La reconstrucción de los hechos muestra cómo los presuntos responsables monitorearon los movimientos del entonces precandidato presidencial hasta concretar el ataque durante un encuentro con ciudadanos en un parque del sector.

¿Cuándo comenzó la planeación del atentado?

Según la investigación, una de las primeras evidencias del seguimiento a Miguel Uribe se remonta al 30 de marzo de 2025, cuando fue fotografiado por una persona identificada como Simeón Pérez.

Sin embargo, las autoridades consideran que la fase definitiva de la operación se activó el 6 de junio, un día antes del atentado. A través de mensajes intercambiados por WhatsApp, los involucrados habrían confirmado que todo estaba listo para ejecutar el plan.

¿Cómo se coordinó la llegada de los implicados?

La investigación señala que el 7 de junio, una vez se confirmó la asistencia de Miguel Uribe a una actividad en el barrio Morelia, diferentes integrantes de la estructura criminal comenzaron a movilizarse hacia el sector.

Mientras el dirigente político realizaba recorridos por establecimientos comerciales y saludaba a habitantes de la zona, los presuntos responsables habrían tomado posiciones estratégicas para monitorear cada uno de sus movimientos.

Las autoridades establecieron que al menos dos vehículos y una motocicleta habrían servido como apoyo logístico durante la operación.

¿Qué papel habría tenido el menor capturado?

Uno de los puntos centrales de la investigación es el rol del menor de edad señalado de disparar contra Miguel Uribe.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el joven llegó al parque donde se desarrollaba la actividad política y permaneció allí durante aproximadamente 84 minutos, esperando el momento adecuado para actuar.

Durante ese tiempo habría mantenido comunicación con otros integrantes de la estructura criminal encargados de coordinar la operación.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Las pesquisas indican que hacia las 5:20 de la tarde se produjo uno de los movimientos decisivos dentro del plan.

Según la información recopilada, el menor se acercó a un vehículo donde presuntamente recibió el arma utilizada en el atentado. Posteriormente regresó al parque y se ubicó cerca del lugar donde Miguel Uribe interactuaba con los asistentes.

Tras observar durante algunos segundos los movimientos de su objetivo, el atacante habría buscado una posición favorable para disparar.

Minutos después abrió fuego contra el dirigente político, quien cayó gravemente herido ante la mirada de quienes participaban en el encuentro ciudadano.

¿Qué pasó después de los disparos?

Tras el atentado, mientras varias personas intentaban auxiliar a Miguel Uribe, el presunto agresor emprendió la huida.

Sin embargo, fue interceptado y capturado poco después por las autoridades.

Desde entonces, la Fiscalía y los organismos de investigación han trabajado para identificar a todos los involucrados y esclarecer quiénes habrían ordenado, financiado y coordinado el atentado.