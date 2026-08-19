Luis Díaz rompe un hito: único colombiano en el exclusivo 'top' del EA SPORTS FC 27

El colombiano celebra un nuevo hito en la industria de los videojuegos. La desarrolladora EA SPORTS reveló el listado oficial de las mejores valoraciones de EA SPORTS FC 27, confirmando a Luis Díaz como el único representante cafetero en figurar dentro del selecto grupo de los mejores futbolistas del planeta.

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El atacante del FC Bayern München alcanzó una valoración general (GLB) de 88 puntos, una cifra que lo consolida en el puesto 27 del ranking global masculino y reafirma su impacto en el balompié internacional. Con este desempeño, 'Luchito' se ubica en el mismo rango de puntuación que figuras de la talla de Lionel Messi (89), Vinícius Júnior (89), Joshua Kimmich (88) y Achraf Hakimi (88).

Lista de los mejores jugadores del EAFC 27

La lista del simulador de fútbol más popular del mundo vuelve a estar liderada por el delantero francés Kylian Mbappé y el atacante noruego Erling Haaland, ambos con la puntuación máxima de 91 puntos en el apartado masculino. Por su parte, la española Alexia Putellas vuelve a encabezar el ranking femenino, también con una puntuación global de 91.

El crecimiento progresivo en la carta de Luis Díaz refleja su regularidad en Europa tanto a nivel de clubes como con la Selección Colombia. Su salto a la barrera de los 88 puntos de media representa su valoración más alta hasta la fecha en la saga de EA SPORTS.

Kylian Mbappé - Real Madrid - 91

Erling Haaland - Manchester City - 91

Rodri - Barcelona - 90

Lionel Messi - Inter Miami - 89

Vinícius Júnior - Real Madrid - 89

Luis Díaz - FC Bayern München - 88

EA SPORTS recordó que las puntuaciones iniciales de Ultimate Team sirven como punto de partida para la temporada.

A través del rendimiento real en las ligas europeas y competiciones internacionales, los futbolistas pueden recibir cartas especiales y mejoras de rendimiento (upgrades) a lo largo del año, lo que mantiene abierta la posibilidad para que el extremo colombiano siga escalando posiciones en el simulador virtual.