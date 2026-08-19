Así quedaron los octavos de final de la Copa BetPlay 2026

La Copa BetPlay 2026 ya tiene definidos sus cruces de octavos de final y las localías. La Dimayor determinó este miércoles 19 de agosto que esta fase, al igual que los cuartos, se disputará a partido único.

La decisión fue tomada durante una asamblea extraordinaria de directivos, en la que también quedaron establecidos los criterios para definir las sedes y el reparto de los ingresos por boletería.

¿Cuáles son los partidos de octavos de la Copa BetPlay?

Los ocho cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá

Deportes Quindío vs. Llaneros

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Barranquilla FC vs. Millonarios

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs. Deportivo Independiente Medellín

Once Caldas vs. Alianza FC

Independiente Santa Fe/Unión Magdalena vs. Fortaleza FC

Uno de los duelos que más atención concentra es el clásico entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, mientras que Millonarios tendrá que visitar a Barranquilla FC en esta instancia.

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El último cruce todavía depende de la definición entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena, por lo que Fortaleza espera conocer a su rival definitivo.

¿Cómo se definieron las localías en la Copa BetPlay?

La Dimayor aplicó lo establecido previamente en el reglamento de la competición para determinar qué equipo ejercerá como local.

Cuando el enfrentamiento sea entre un club del Torneo BetPlay y otro de la Liga BetPlay, la localía corresponderá al equipo de segunda categoría. Si ambos pertenecen a la Liga BetPlay, será local el conjunto que haya terminado mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre.

La principal novedad para esta edición está en el formato. Tanto los octavos como los cuartos de final se jugarán a partido único, por lo que cada equipo tendrá una sola oportunidad para avanzar.

Además, los clubes acordaron que los ingresos obtenidos por la venta de entradas para estos compromisos serán repartidos 50-50 entre los dos equipos.

A partir de las semifinales cambiará nuevamente el formato: esta ronda y la gran final se disputarán con partidos de ida y vuelta.

Con los cruces definidos, la Copa BetPlay entra así en una fase en la que un solo partido será suficiente para decidir quién continúa en carrera por el título.