¡Le está dando la vuelta al mundo! Esta fue la jugada maradoniana que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich en el inicio del 2026
Luis Díaz volvió a hacer gambetas de ensueño y se sigue consolidando como uno de los mejores jugadores del Bayern Múnich. Vea el video.
Noticias RCN
05:36 p. m.
Luis Díaz volvió a tener participación con el Bayern Múnich durante este 6 de enero de 2026.
El club alemán enfrentó al Red Bull Salzburgo, en un amistoso, y el colombiano fue suplente.
Sin embargo, ingresó al minuto 46 y no solo realizó dos asistencias de lujo para el cuarto y el quinto gol del Bayern Múnich, sino que realizó una jugada maradoniana que ha maravillado a los fanáticos del fútbol en todo el mundo.
VIDEO: esta fue la jugada maradoniana que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich vs. Red Bull Salzburgo
Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes y en el inicio del 2026 siguió resaltando por su gran habilidad.
En el minuto 65, Luis Díaz recibió el balón en la banda izquierda en la que siempre es protagonista y, al estilo maradoniano, comenzó a dejar rivales en el camino.
El extremo gambeteó en total a seis rivales y la única manera que en el Red Bull Salzburgo encontraron para detenerlo fue marcarlo entre dos.
La jugada que ha causado sensación y despertado múltiples elogios, fue la siguiente:
¿Cómo va el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga?
El Bayern Múnich de Luis Díaz, tras 15 jornadas disputadas en la Bundesliga, continúa invicto.
Los dirigidos de Vincent Kompany son líderes de la Liga de Alemania con 41 puntos y ya le tomaron una distancia de nueve puntos al Borussia Dortmund, que está en la segunda casilla.
Además, sus próximos partidos serán los siguientes:
- Vs. Wolfsburg, en condición de local, el domingo 11 de enero, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).
- Vs. Colonia, en condición de visitante, el miércoles 14 de enero, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia).
- Vs. Leipzig, en condición de visitante, el sábado 17 de enero, a las 12:30 de la tarde (hora de Colombia).