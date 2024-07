"Luis Díaz es increíble": exjugador de Liverpool le dio un 'espaldarazo' al guajiro

Luis Díaz está tomándose unos días de descanso luego de su subcampeonato en la Copa América 2024. El extremo guajiro, de 27 años, se fue con un sinsabor de territorio estadounidense pues no logró el objetivo de darle la segunda conquista a la Selección Colombia y no mostró su mejor nivel en la final contra Argentina. Sin embargo, su esfuerzo fue celebrado por el pueblo colombiano y, desde ya, tendrá que centrarse en Liverpool.

'Lucho' llegará a Anfield para conocer a su nuevo entrenador, Arne Slot. Recordemos que Jürgen Klopp le puso fin a su etapa con los 'reds', luego de nueve temporadas. El extremo nacido en Barrancas ya no tendrá a su mentor y tendrá que esforzarse al máximo para ganarse un puesto en la escuadra de Merseyside. Recordemos que el DT nacido en Stuttgart lo dirigió en 98 partidos (8.683' minutos), en los cuales se reportó con 24 goles y 13 asistencias.

La última campaña de Klopp fue decepcionante, pues dejaron ir el título de Premier League en las instancias finales, fueron goleados por Atalanta en los cuartos de final de la Europa League y tuvieron que conformarse con la conquista de la Copa de la Liga. Díaz Marulanda fue uno de los pocos jugadores que 'pasó la prueba' y su entrega fue reconocida por la hinchada 'roja'.

Paul Ince, exjugador de Liverpool, elogió a Luis Díaz

"Luis Díaz es increíble. Si pueden quedarse con Mo Salah, será muy importante. Creo que podrían necesitar otro delantero. Darwin Núñez está bien, pero suele necesitar algunas ocasiones para marcar. Sin embargo, me encanta porque siempre corre detrás del equipo y les da pesadillas a los centrales", señaló el exjugador de la Selección de Inglaterra, quien jugó de 81 partidos con Liverpool (17 goles y 11 asistencias), en declaraciones recogidas por 'Liverpool Echo'.

Ince ya había elogiado al jugador surgido en Junior de Barranquilla. "fácilmente podría ser una leyenda en Liverpool", dijo, a principios de 2022.

Liverpool no quiere vender a Luis Díaz

A pesar de que llegaron rumores de que el Barcelona estaba interesado en hacerse con los servicios del exPorto, 'LIverpool Echo' los desmintió. Díaz está en los planes de Slot y solo se iría por una fortuna.

"Liverpool no quiere vender a Díaz y, según se informa, ha puesto un precio de 75 millones de libras esterlinas a posibles pretendientes este verano. No ha recibido ninguna oferta por Díaz, a quien fichó procedente del Porto por 37,5 millones de libras esterlinas hace dos años y medio, y no tiene intención de vender al jugador", señaló el medio citado anteriormente.