Este sábado 28 de noviembre se cumplen 10 años de la tragedia de Chapecoense que estremeció al mundo del deporte, y el recuerdo de las 71 personas fallecidas sigue intacto en la memoria de cada uno de los amantes del fútbol que vieron cómo se apagó la ilusión de la ciudad de casi 300 mil habitantes.

Tras un agotamiento total del combustible, la aeronave que transportaba al equipo se estrelló a 17,7 kilómetros del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en La Unión, Antioquía, a las 9:59 de la noche, hora de Colombia.

La final de ida por la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional no llegó a realizarse, y, en una muestra gigante de hermandad y solidaridad, el club colombiano le solicitó a la CONMEBOL que el título de la Copa Sudamericana 2016 fuera adjudicado a Chapecoense.

A 10 años de la tragedia, el único futbolista que siguió su carrera, se retiró oficialmente

De los 77 pasajeros a bordo, seis lograron sobrevivir al terrible accidente: tres jugadores, un periodista y dos tripulantes.

Alan Ruschel, el lateral que logró continuar con su carrera deportiva, anunció oficialmente su retiro a 10 años de la tragedia, y en su último partido como profesional, fue despedido por los hinchas de su primer y último club, E.C. Juventude, como un verdadero ídolo.

En hombros y cantando con los hinchas, el futbolista se despidió de una exitosa carrera donde hizo parte de importantes clubes brasileros como Internacional de Portoalegre, Athletico Paranaense y Cruzeiro, entre otros.

Homenaje de Atlético Nacional tras 10 años del accidente

9 años después de su última visita a Medellín, cuando jugó la Recopa Sudamericana ante Atlético Nacional, el club de Chapecó regresó al país para ser homenajeado por el club que se convirtió en hermano para toda la vida, para jugar un partido amistoso conmemorativo en el estadio Atanasio Girardot.

Después de la tragedia, el club 'Campeón Eterno' ha vivido una década de reconstrucción donde llegó a disputar la Copa Libertadores, y ha alternado su presencia en la primera y segunda división del fútbol de Brasil.