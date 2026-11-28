Deportes Quindío volverá a jugar en la primera división del fútbol colombiano en 2027. El equipo de Armenia empató 1-1 con Boca Juniors de Cali este sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario, y ganó la final del Torneo BetPlay 2026-2 con un marcador global de 3-1.

La celebración en Armenia puso fin a cinco temporadas del conjunto cuyabro en la segunda categoría. El título del segundo semestre, sumado a su destacado rendimiento en la reclasificación, le permitió asegurar el ascenso directo a la Liga BetPlay.

¿Cómo quedó la final entre Quindío y Boca Juniors de Cali?

El equipo dirigido por Harold Rivera llegó al partido de vuelta con una ventaja de dos goles, luego de imponerse 2-0 en el compromiso de ida, disputado en Yumbo.

En el estadio Centenario, Boca Juniors intentó cambiar la historia y abrió el marcador al minuto 40. Sin embargo, Quindío encontró la tranquilidad en el segundo tiempo y anotaron al minuto 58 para establecer el empate definitivo.

¿Por qué el título le dio el ascenso directo a Quindío?

La campaña del conjunto cuyabro también fue clave fuera de la final. Quindío terminó como líder de la tabla de reclasificación, con 80 puntos, una posición que le permitió quedarse con el primer cupo a la máxima categoría al conquistar el campeonato del segundo semestre.

El regreso tiene un significado especial para una institución que llevaba desde 2022 compitiendo en la segunda división. Durante ese periodo, el equipo había buscado diferentes caminos para recuperar su lugar entre los clubes de la A, pero no había conseguido concretar el objetivo.

La temporada tuvo además un recorrido exigente. Aunque Envigado se quedó con el título del primer semestre, el proyecto deportivo de Harold Rivera mantuvo la pelea por el ascenso y encontró en la fase final del año la oportunidad definitiva.

¿Quién disputará el otro ascenso a la Liga BetPlay 2027?

Con Quindío ya instalado en primera división, queda pendiente definir el segundo equipo que subirá. Envigado, campeón del primer semestre, y Real Cartagena, segundo en la reclasificación, disputarán la serie que entregará el otro tiquete.

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Mientras tanto, Boca Juniors de Cali tendrá que continuar en el Torneo BetPlay. Para Quindío, la celebración marca el cierre de cinco años en la B y el comienzo de una nueva etapa en la máxima categoría del fútbol colombiano.