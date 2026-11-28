La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó un informe con respecto a Colombia en el que hizo una propuesta que ha causado eco.

Por un lado, los expertos destacaron los avances sociales y económicos de los últimos años, junto con la resiliencia ante las situaciones. Aunque, sostuvieron que la inflación, las presiones fiscales y la falta de inversión han sido los ingredientes para un ecosistema retador.

¿Subir y unificar la edad de pensión?

En ese orden de ideas, la organización consideró que debe haber reformas enfocadas en impulsar el crecimiento, la sostenibilidad a largo plazo y abordar los desafíos de la demografía.

Las estimaciones en el informe mencionan que el país experimentará un rápido envejecimiento de la población.

La población en edad de trabajar alcanzará su máximo a principios de la década de 2040, mientras que el índice de dependencia de las personas mayores se duplicará en el plazo de una generación.

De la mano con este punto, se abordó el tema del trabajo informal que, a pesar de reducirse en el último tiempo, permanece en niveles altos. Esto, en consecuencia, generaría debilidades en la base contributiva e inestabilidad en el sistema pensional.

La propuesta de la OCDE, entonces, se centró en un aumento del empleo formal y reformar gradualmente el modelo para que se eleve y unifique la edad mínima de jubilación en 65 años, tanto para hombres y mujeres en 2040.

“No representa la posición del Gobierno”: ministra responde

Actualmente, la edad de pensión de los hombres es de 62 años con 1.300 semanas, mientras que para las mujeres es de 57 años con 1.250 semanas.

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Sin duda, la propuesta de ajustar este aspecto causó múltiples reacciones. La ministra del Trabajo, Natalia López, se incluyó en la conversación para enfatizar que en los planes del Gobierno no está cambiar la edad.

“Como país miembro, valoramos ese análisis, pero darles tranquilidad a quienes están cerca de pensionarse: esa recomendación no cambia la edad vigente ni tampoco determina una posición de Gobierno”, aseguró al precisar que los esfuerzos se están centrando en la negociación del salario mínimo 2027.