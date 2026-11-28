Jhon Arias conquistó la Copa Libertadores 2026 con Palmeiras, que derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El colombiano fue protagonista de la jugada que definió el campeonato: asistió de cabeza a Ramón Sosa para marcar el único gol del encuentro.

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El extremo chocoano volvió a celebrar en lo más alto del fútbol sudamericano. Con esta consagración, Palmeiras alcanzó su cuarta Copa Libertadores y Arias sumó un segundo título en el torneo, después del que consiguió con Fluminense en 2023.

La final tuvo un primer tiempo disputado, con pocas oportunidades claras y mucha intensidad en la mitad de la cancha. Sin embargo, el equipo brasileño encontró la diferencia apenas comenzó el complemento, gracias a la participación del futbolista colombiano.

¿Cómo fue la asistencia de Jhon Arias en la final de Libertadores?

La jugada decisiva llegó al minuto 52. Arthur envió un balón al área de Estudiantes y Jhon Arias se anticipó a los defensores para conectar de cabeza y peinar la pelota hacia atrás.

El colombiano encontró bien ubicado a Ramón Sosa, quien apareció en el área y definió de zurda para vencer al arquero Fernando Muslera. El tanto fue revisado y validado por el VAR, por lo que Palmeiras pudo celebrar el 1-0 en Montevideo.

La intervención de Arias resultó determinante en una final que hasta ese momento no encontraba un equipo capaz de romper la igualdad. Su lectura de la jugada y el movimiento para habilitar a Sosa terminaron marcando la diferencia.

¿Cuántas Copas Libertadores ha ganado Jhon Arias?

El futbolista colombiano ya sabe lo que significa levantar el trofeo más importante de clubes en Sudamérica. En 2023 fue campeón con Fluminense, equipo con el que tuvo actuaciones destacadas durante su paso por Brasil.

Ahora repite la celebración con Palmeiras y consigue su segunda Libertadores. La conquista también representa un nuevo capítulo en la carrera internacional del jugador, que se ha consolidado como una de las figuras colombianas en el fútbol del exterior.

¿Cuántas Libertadores tiene Palmeiras?

Con la victoria frente a Estudiantes, el conjunto dirigido por Abel Ferreira llegó a cuatro títulos continentales. Antes había levantado el trofeo en 1999, 2020 y 2021.

La conquista de 2026 también tuvo un valor especial por el rival: Estudiantes buscaba su quinta corona y no pudo evitar que el equipo brasileño se quedara con la final.

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El nombre de Jhon Arias quedó ligado a una nueva noche histórica de Palmeiras. Su asistencia abrió el camino del título y le permitió celebrar otra vez como campeón de América.