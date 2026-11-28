Los stickers con sonido en WhatsApp comenzaron a despertar el interés de los usuarios, pero la nueva función todavía no aparece en todos los celulares. La herramienta permite acompañar imágenes y animaciones con voces, frases y efectos de audio, aunque su disponibilidad depende de la activación gradual que realiza Meta.

La novedad amplía las posibilidades de comunicación en los chats, donde hasta ahora las pegatinas se compartían principalmente como imágenes estáticas o animadas. Sin embargo, quienes buscan crear y enviar estos contenidos pueden encontrarse con que la opción todavía no está disponible en su cuenta.

¿Por qué no aparecen los stickers con sonido en WhatsApp?

La principal razón es que WhatsApp está distribuyendo la función por etapas. Esto significa que no todos los usuarios reciben las novedades al mismo tiempo, incluso si tienen instalada la misma versión de la aplicación o utilizan teléfonos de características similares.

Por eso, que otra persona ya pueda crear stickers con audio no significa que la herramienta deba aparecer inmediatamente en todos los dispositivos.

La implementación gradual también se ha reportado en las versiones de prueba para Android y iOS. Según WABetaInfo, algunos usuarios comenzaron a recibir la característica antes de que se extienda a más cuentas.

¿Qué debe revisar en el celular para enviar stickers con audio?

Si quiere comprobar si ya tiene habilitada la función, puede seguir estas recomendaciones:

Actualizar WhatsApp: ingresar a Google Play Store en Android o App Store en iPhone y revisar si hay una versión pendiente.

Abrir una conversación: entrar a cualquier chat y desplegar el apartado de stickers.

Revisar las opciones de creación: comprobar si aparece la alternativa para crear pegatinas con audio.

Si después de estos pasos la herramienta no aparece, es posible que Meta todavía no la haya habilitado en esa cuenta.

¿Reinstalar WhatsApp permite activar los stickers con sonido?

No necesariamente. Borrar y volver a instalar la aplicación o descargar la actualización más reciente no garantiza que la función aparezca de inmediato. Su disponibilidad depende del despliegue que realiza la compañía.

Tampoco es recomendable instalar aplicaciones externas que prometan desbloquear esta característica. Estos programas podrían representar riesgos para la privacidad y la seguridad de los datos almacenados en el teléfono.

Por ahora, quienes no tengan habilitada la opción deberán esperar a que WhatsApp amplíe su distribución. La llegada de los stickers con sonido será progresiva y no todos los usuarios podrán utilizarlos al mismo tiempo.