Asesinan a médico veterinario en su propia clínica: sicario se hizo pasar por un cliente y le disparó

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Magdalena. Un médico veterinario fue asesinado mientras se encontraba trabajando en su propio establecimiento comercial, ubicado en el municipio de El Banco.

Asesinan a médico veterinario en El Banco, Magdalena

La víctima fue identificada como Hernán Lopera Flórez, de 38 años, propietario y profesional vinculado al almacén Agroveterinario El Proveedor, donde ocurrió el ataque armado.

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De acuerdo con las primeras versiones sobre el crimen, el presunto responsable habría llegado inicialmente al establecimiento haciéndose pasar por un cliente interesado en comprar algunos productos.

Sin embargo, minutos después regresó al lugar, esta vez armado, y le disparó al veterinario en el rostro.

Tras el ataque, Lopera Flórez fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital La Candelaria. Pese a los esfuerzos por atenderlo, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

¿Por qué asesinaron al veterinario?

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el homicidio podría estar relacionado con una extorsión.

Esta posibilidad hace parte de las líneas de investigación que buscan establecer los motivos detrás del asesinato.

Ante lo ocurrido, el alcalde del municipio anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables.

Por su parte, unidades de la Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones correspondientes. Entre las acciones previstas se encuentra la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios que permitan reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.