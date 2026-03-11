¿Cuántos festivos quedan en Colombia en 2026? Estas son las fechas de noviembre y diciembre

El 2026 entra en su recta final y muchos colombianos comienzan a revisar el calendario para organizar sus próximas vacaciones, viajes o descansos familiares.

Después del festivo del lunes 2 de noviembre, el país tendrá solamente tres días de descanso obligatorio antes de que termine el año.

¿Cuáles son los últimos festivos de 2026 en Colombia?

De acuerdo con el calendario oficial, noviembre y diciembre concentrarán los tres festivos restantes del año. Dos de ellos permitirán disfrutar de fines de semana largos.

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Estas son las fechas que deben tener en cuenta los colombianos:

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El próximo puente festivo será del sábado 14 al lunes 16 de noviembre, una oportunidad para quienes buscan realizar un viaje corto o descansar durante tres días consecutivos.

Posteriormente llegará el festivo del 8 de diciembre, una celebración religiosa que coincide con una de las temporadas más esperadas del año. En Colombia, las festividades navideñas tradicionalmente comienzan la noche anterior, con el Día de las Velitas.

Finalmente, el viernes 25 de diciembre será el último festivo del 2026 y permitirá disfrutar de otro fin de semana de tres días.

¿Cuántos días festivos tendrá Colombia en 2027?

Para quienes ya están organizando sus vacaciones del próximo año, el calendario de 2027 trae una novedad importante.

Colombia contará con 19 días festivos, uno más que los establecidos tradicionalmente, gracias a la Ley 2578 de 2026, que declaró como descanso nacional la celebración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Aunque esta festividad se conmemora el 9 de julio, en 2027 el descanso se trasladará al lunes 12 de julio.

Además, 11 de los 19 festivos caerán en lunes, lo que facilitará la programación de varios puentes durante el año.

El primer festivo de 2027 será el viernes 1 de enero, correspondiente a Año Nuevo.