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Tolima ganó y le mete susto a varios en la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones

Tolima goleó 3-1 a Deportivo Pereira y sigue soñando con los ocho de la Liga BetPlay. Así quedó la tabla de posiciones tras su victoria.

Foto: Deportes Tolima

Sebastián Montañez

noviembre 03 de 2026
07:10 p. m.
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La Liga BetPlay 2026-IIentra en su recta final y la pelea por un lugar entre los ocho clasificados está cada vez más apretada.

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Este martes 3 de noviembre, Deportes Tolima consiguió una victoria importante como visitante ante Deportivo Pereira y mantiene vivas sus posibilidades de avanzar a los cuadrangulares.

Tolima goleó al Pereira y se ilusiona con la clasificación

El conjunto pijao se impuso 1-3 en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en un compromiso que prácticamente resolvió durante los primeros 20 minutos.

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Luis Sánchez fue el gran protagonista del encuentro al marcar dos goles consecutivos, a los minutos 13 y 16, que le permitieron al equipo visitante tomar rápidamente el control del marcador.

Poco después, al minuto 18, Ever Valencia amplió la ventaja y puso el 0-3, dejando en una situación complicada al Deportivo Pereira.

Antes de terminar la primera parte, Jordy Monroy descontó para los locales mediante un penalti al minuto 45+2. Sin embargo, el resultado favoreció al Tolima, que necesitaba sumar de a tres para continuar en la lucha.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Luis Fernando Suárez llegó a 23 puntos y se ubicó en la décima posición, con dos partidos pendientes para terminar la fase regular.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Tras el resultado, Atlético Nacional continúa como líder del campeonato con 36 puntos, seguido por América de Cali, con 34, y Deportivo Cali, con 33 unidades.

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Atlético Bucaramanga ocupa la cuarta posición con 29 puntos, mientras que Independiente Santa Fe aparece quinto con 28.

Millonarios e Independiente Medellín tienen 26 unidades cada uno y ocupan las posiciones sexta y séptima, respectivamente.

Águilas Doradas cierra parcialmente el grupo de los ocho con 25 puntos. Por detrás aparecen Once Caldas, con 24, y Deportes Tolima, con 23.

De esta manera, el conjunto pijao quedó a solo dos puntos de la zona de clasificación. No obstante, su ingreso a los cuadrangulares dependerá de los resultados de las últimas jornadas.

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