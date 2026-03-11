¿Quién es Jesús Owono y qué consecuencias podría enfrentar tras la muerte de Jesús de Miguel?

Este 3 de noviembre, se confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien se encontraba hospitalizado tras un choque durante el partido frente al Andorra. Tras la tragedia, todos apuntan a Jesús Owono, el guardameta que salió de su portería para disputar el balón y terminó protagonizando el contacto con el atacante.

Owono juega para la selección de Guinea Ecuatorial y actualmente defiende la portería del Andorra. Tiene experiencia en varios clubes regionales de España y en 2017 llegó a las categorías inferiores de Real Sociedad, donde fue transferido al Alavés, club que fue dueño de sus derechos deportivos hasta mediados de 2026.

Desde que se conoció el fallecimiento del delantero, el guardameta se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido. Según lo revelado por Sport, permanece en "estado de shock" por las consecuencias de su acción.

El caso también provocó una oleada de insultos contra Owono en redes sociales. Algunos aficionados llegaron a llamarlo "asesino", lo que llevó al futbolista a desactivar sus cuentas.

¿Qué sanciones podría recibir Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel?

En el ámbito deportivo, el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contempla sanciones para los futbolistas que incurran en comportamientos violentos durante un partido y ocasionen consecuencias dañosas o lesiones graves.

En concreto, el artículo 102 establece suspensiones de entre cuatro y doce partidos para este tipo de conductas. Esta disposición podría servir como referencia para estudiar la acción protagonizada por Owono, aunque su aplicación dependerá de la valoración que realice el órgano disciplinario y de si considera que se cumplen los requisitos establecidos en la norma.

¿Jesús Owono podría ser acusado de homicidio?

Por otra parte, también existe la posibilidad de que se examine una eventual responsabilidad penal. De acuerdo a lo revelado por Marca, el artículo 142 del Código Penal español regula el homicidio por imprudencia y diferencia entre dos modalidades: la imprudencia grave, castigada con penas de prisión de uno a cuatro años, y la imprudencia menos grave, que contempla multas de tres a dieciocho meses.

Para que pudiera existir una acusación contra Owono, tendría que analizarse si el comportamiento del portero constituyó una "imprudencia penalmente relevante, si el resultado era objetivamente previsible y evitable y si existe una relación causal y jurídica entre su actuación y la muerte del delantero".

Si se determina que Owono salió legítimamente a disputar el balón y que el choque fue una consecuencia accidental de una acción propia del juego, ese escenario podría excluir la responsabilidad penal. Sin embargo, esto deberá determinarse a partir de las pruebas y las circunstancias del caso, pues el hecho de que ocurriera durante un partido no excluye por sí solo una investigación judicial.