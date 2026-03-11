Hinchas de Junior también aportaron: así quedaron las tribunas laterales del 'Supermetro' de Barranquilla

A menos de 20 días para la gran final de la Conmebol Sudamericana, el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla sigue preparándose para recibir a las hinchadas de Boca Juniors y Atlético Mineiro y restan mínimos detalles para que las obras finalicen y Colombia tenga un nuevo estadio de talla internacional.

En una de las últimas imágenes que fueron difundidas por Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se muestran las nuevas iluminaciones exteriores del estadio, las mejoras que se hicieron en espacios como la sala de prensa, camerinos y las zonas de los suplentes a ras de la gramilla.

Una de las inquietudes de los internautas pasaba por las dos tribunas laterales, ya que no contaban con la silletería como el resto de tribunas y no tenían el mismo color que caracteriza al nuevo estadio.

Así quedaron las tribunas laterales del 'Supermetro' de Barranquilla

En uno de los videos publicados por el alcalde Char con los avances del estadio, manifestó que las barras del Junior habían pedido que en las tribunas laterales no hubiera sillas para poder vivir los partidos saltando, como es acostumbrado en las tribunas populares de los estadios de Sudamérica.

Además, las barras del club 'Tiburón' fueron las encargadas de pintar las dos tribunas laterales con murales alusivos a la institución y las últimas imágenes publicadas mostraron cómo se ve el estadio ya con el trabajo de pintura finalizado.

En uno de los costados quedó plasmado el nombre de 'Junior F.C' con el escudo del club al lado, mientras en la otra lateral se pintó el año '1924', que hace referencia al año de fundación del club.

'Pibe' Valderrama y Víctor Pacheco fueron invitados a conocer el 'Supermetro'

Carlos el 'Pibe' Valderrama y Víctor Pacheco, leyendas del Junior de Barranquilla, visitaron el renovado estadio Metropolitano en compañía del alcalde Alejandro Char; "En Sudamérica no hay un estadio de esta calidad y esta categoría", afirmó Valderrama, mientras que Pacheco destacó la importancia que tiene contar con un estadio de ese nivel para que los jugadores solo se preocupen por jugar bien cada partido.