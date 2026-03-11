Hijo de Omar Peréz fue convocado a la Selección Colombia: esta sería la fecha de su debut

La Selección Colombia, dirigida por Cesar Torres, se adelantó y finalmente convocó a Franco Pérez, hijo del ídolo de Santa Fe, Omar Pérez, al microciclo de la categoría sub-19 en Estados Unidos; nacido en Medellín y con nacionalidad argentina gracias a su padre, el jugador de 1.90 metros de estatura tendrá su experiencia en selecciones y de sumar minutos ya no podría hacer parte de la Selección Argentina.

La leyenda 'cardenal' confirmó meses atrás que desde la Federación Colombiana ya se habían contactado con su hijo para hacer parte de futuras convocatorias y expresó que lo apoyaría al 100% en cada decisión que tome. Además, en 2026 Franco firmó su primer contrato como profesional con Boca Juniors, con quien ya suma varias apariciones importantes en el equipo de reserva.

¿Cuándo sería el debut de Franco Pérez con la Selección Colombia?

La Selección Colombia sub-19 iniciará la concentración desde el 3 de noviembre en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá hasta el 9 de noviembre y viajará a Estados Unidos para afrontar un torneo amistoso entre el 10 y el 17 de noviembre en Atlanta.

La 'tricolor' se enfrentará a Paraguay, Estados Unidos y Japón y el posible debut de Franco Pérez sería el próximo 12 de noviembre cuando se enfrente a la 'albiroja'; el 14 y 16 de noviembre serán los otros dos compromisos que servirán como preparación para el Sudamericano Sub-20 que se disputará en Colombia en enero de 2027.

Trayectoria futbolística de Franco Pérez

Siguiendo los pasos de su padre, Omar, Franco Pérez juega como volante creativo y se destaca en la reserva de Boca Juniors.

Inició su trayectoria futbolística en la academia de fútbol Omar Pérez 10, propiedad de Omar Pérez; en 2023 dio el salto internacional a la reserva del club argentino y su buen rendimiento en las reservas del club le permitió firmar su primer contrato profesional en el año 2026.