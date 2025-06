“Estoy en conversaciones con el Liverpool”: Luis Díaz habló sobre interés del Barcelona

En la antesala del crucial duelo entre Colombia y Perú por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas, Luis Díaz fue el encargado de hablar este jueves ante los medios de comunicación. Aunque el delantero del Liverpool no podrá estar presente este viernes 6 de junio por acumulación de tarjetas amarillas, su compromiso con la selección no se detiene, y dejó claro que apoyará desde afuera con el mismo fervor que si estuviera en el campo.

“Lo voy a sufrir mucho más afuera del campo, pero estaré alentando al equipo, siendo un hincha más para que salgan victoriosos”, afirmó el guajiro, quien lamentó su ausencia pero confía plenamente en el grupo. Díaz también resaltó la calidad del plantel: “Tenemos muchos campeones en el equipo, entonces el que decida el entrenador seguramente va a aportar”.

Díaz habla de su futuro en Liverpool y manda un mensaje a Colombia

Uno de los temas más esperados por la prensa fue su situación contractual en el Liverpool, donde se ha convertido en una de las figuras del equipo. Ante las especulaciones, fue directo: “Yo estoy muy feliz en Liverpool, siempre lo he manifestado, ellos me han recibido desde el primer día muy bien. Estamos en contactos con ellos ahora mismo. Si el Liverpool nos hace una buena renovación, me quedaré feliz y contento ahí. Depende de ellos”.

Respecto al trabajo en selección y su rol en el equipo, agregó: “Yo me acomodo al que el profe decida poner, trato siempre de aportar con lo que yo sé hacer. Me conozco con unos más que otros, pero siempre trato de ayudar”.

RELACIONADO Mac Allister reveló intimidades de Mane Díaz en el vestuario del Liverpool

Finalmente, dejó un mensaje claro para la hinchada: “Decirles a todos los colombianos que confíen en la selección, que traten de apoyar al máximo como siempre lo han hecho. Sé que tendremos su apoyo y nosotros no los vamos a defraudar. Tratar de jugar el partido de nuestras vidas. Hemos entrenado muy bien”.

Colombia enfrentará a Perú este viernes a las 3:30 p.m. en Barranquilla, y aunque no estará en cancha, Luis Díaz será uno de los principales impulsores desde la tribuna.