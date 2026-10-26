¿Qué pasa con Jackson Martínez en el DIM? Amaranto Perea rompió el silencio y reveló la verdad

La situación de Jackson Martínez en Independiente Medellín sigue generando interrogantes entre los hinchas.

El delantero regresó al equipo antioqueño con la ilusión de volver a las canchas, pero todavía no ha disputado su primer partido oficial desde su contratación.

La preocupación aumentó después de la derrota 2-1 frente a Atlético Nacional, este domingo 25 de octubre, por la fecha 16 de la Liga BetPlay. El resultado dejó al DIM comprometido en la lucha por clasificar a los cuadrangulares, luego de conseguir apenas una victoria en sus últimos siete encuentros.

Amaranto Perea reveló qué sucede con Jackson Martínez

Tras el clásico paisa, el entrenador Luis Amaranto Perea explicó por qué el experimentado atacante continúa fuera de las convocatorias, pese a las necesidades ofensivas del equipo.

“Jackson viene de seis años sin competir en el alto rendimiento, a nosotros no se nos puede olvidar eso. Tenemos unas necesidades importantes, hemos utilizado a Jhony por momentos en punta, hemos utilizado a (Andrés Felipe) Dávila. Imagínate si Jackson está bien con su categoría y con la necesidad que tenemos el entrenador no lo va a convocar, es porque no está”, manifestó.

El técnico dejó claro que la ausencia del delantero responde a su preparación física y no a una decisión relacionada con sus capacidades futbolísticas.

¿Cuándo podrá debutar Jackson Martínez con Medellín?

Perea reconoció que todavía no existe una fecha definida para el regreso del goleador, debido a que debe completar un proceso de adaptación.

“Es muy difícil, porque él tiene un plan, se le ha construido un plan y va a estar dependiendo de cómo vaya respondiendo a la exigencia”, explicó.

Aunque Martínez ha mostrado avances en los entrenamientos, todavía no puede realizar todas las actividades junto a sus compañeros.

El entrenador también destacó que el delantero marcó varios goles durante las prácticas, demostrando que conserva su calidad.

Por ahora, Medellín continuará evaluando su evolución mientras busca asegurar un lugar entre los ocho mejores del campeonato.