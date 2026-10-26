"Llegaron a una crisis": Mhoni Vidente reveló sorprendente predicción sobre el futuro de un presidente

El pasado 5 de octubre de 2026, el presidente Pedro Sánchez, que gobierna España, anunció la disolución de las Cortes y convocó a elecciones anticipadas.

Esas elecciones se realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026 y, por lo tanto, ante las constantes preguntas de los ciudadanos, Mhoni Vidente leyó sus cartas y reveló lo que podría ocurrir.

¿Habrá cambio de mandato en ese importante país de Europa? Descubra aquí en Noticias RCN el veredicto de Mhoni Vidente, la astróloga radicada en México.

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente sobre la presidencia de España

En uno de sus más recientes análisis, Mhoni Vidente manifestó que en España se ha desatado una crisis generalizada y que, como consecuencia, la 'derecha' tendría una victoria en las elecciones del 29 de noviembre.

"España va a tener elecciones el 29 de noviembre, que viene siendo domingo, y las viene adelantando el presidente Pedro Sánchez, que es de un partido socialista. Ellos llevan ocho años gobernando España y, lamentablemente, llegaron a una crisis terrible en cuestiones de migración, vivienda, seguridad y más progreso. Por lo tanto, él toma la decisión de adelantarlas y llevar a campaña a todos los participantes", dijo Mhoni Vidente.

"Se visualiza que gane Alberto Feijóo, que es de 'centro derecha'. Él vendría ganando por 13 o 14 puntos de diferencia. Ahí es donde uno se da cuenta de que Donald Trump sigue influyendo completamente en esos países y uno de ellos es España, donde se peleó con Pedro Sánchez", añadió la importante astróloga.

Mhoni Vidente también analizó el panorama de Venezuela: ¿qué dijo?

En las últimas semanas, Mhoni Vidente reveló que las próximas elecciones en Venezuela se llevarían a cabo en 2027 y que todos los candidatos respetarían la democracia.

Asimismo, durante el más reciente fin de semana, la vidente aseguró que, por ahora, visualiza un triunfo contundente de María Corina Machado, la principal líder opositora