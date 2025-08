Luis Díaz rompió el silencio tras su destacado debut con el Bayern Múnich: esto dijo

El Bayern Múnich de Luis Díaz se continúa preparando para el inicio de la nueva temporada y disputó un partido amistoso el pasado 2 de agosto vs. Lyon.

Este encuentro se disputó en el Allianz Arena, la casa del equipo alemán, y Luis Díaz hizo su debut y tuvo una actuación destacada.

El futbolista guajiro de la Selección Colombia ingresó al minuto 46 y ayudó para que el Bayern Múnich consiguiera la victoria con marcador de 2-1. Pues, desbordó constantemente por su banda y logró que le hicieran un penalti que Michael Olise cambió por gol.

Además, generó múltiples jugadas de peligro que casi significan su primer grito de gol con la camiseta del equipo más ganador de Alemania.

En consecuencia, el equipo de medios del Bayern Múnich lo entrevistó luego de que se acabó el partido y Luis Díaz entregó sus primeras declaraciones relacionadas con el debut. ¿Qué dijo? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Estas fueron las primeras palabras de Luis Díaz tras su debut destacado con el Bayern Múnich

Luis Díaz, el futbolista que dejó huella en el Liverpool, indicó que se sintió bastante cómodo en su debut y que está seguro de que será una gran temporada.

"Contento por poder jugar mi primer partido con el Bayern, buenas sensaciones dentro del campo de juego, se vio un partido interesante, lo controlamos y de a poco me iré acomodando al equipo. Creo que en lo personal lo hice bien y de a poco me iré acoplando y sintiéndome cada vez más cómodo", comenzó diciendo Luis Díaz luego del debut vs. Lyon.

"Tuve oportunidad de marcar y en la próxima ojalá pueda celebrar un gol. Las sensaciones son increíbles, me siento muy cómodo y muy feliz en los primeros días. Llevo poco tiempo, pero de a poco iré acoplándome a mis compañeros y cada vez los conoceré más para poder juntarnos dentro del campo, estar al 100% y ayudar al equipo. El objetivo es ganar todos los títulos posibles y ayudar con goles y asistencias", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Antes del inicio oficial de la temporada, el Bayern Múnich continuará jugando amistosos de preparación.

En ese sentido, su próximo rival será el Tottenham, en el Allianz Arena, el jueves 7 de agosto de 2025, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).

Además, posteriormente, jugará en el estadio Letzigrund, en Zúrich, Suiza, vs. el Grasshopper. Este partido está programado para el 12 de agosto, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).