Harry Kane habló sobre el nivel de inglés de Luis Díaz: ¿cómo se comunican?

Luis Díaz ya se puso la camiseta del Bayern Múnich y salió a la cancha del Allianz Arena para jugar sus primeros minutos al servicio del gigante alemán. El colombiano tuvo una destacada actuación e influyó en la victoria de su equipo por 2 a 1 sobre el Olympique de Lyon.

Tras finalizar el compromiso, varios jugadores hablaron sobre el nivel de 'Lucho', de su influencia en el equipo para la temporada que está por comenzar, pero también de la forma de comunicarse, pues es el único hispanohablante del equipo y se especula mucho con que no habría aprendido a hablar mucho inglés en su paso por Liverpool.

Harry Kane defendió el nivel de inglés de Luis Díaz

Harry Kane, una voz autorizada para hablar sobre el nivel de inglés de Luis Díaz, habló con los medios y salió en defensa de su compañero, asegurando que no habla mal el idioma y que incluso tiene buena comunicación con el resto del plantel.

El delantero inglés comenzó hablando sobre lo mostrado por 'Lucho' en el terreno de juego, indicando que lo hizo bien ante el Lyon y que en los entrenamientos siempre juega con una sonrisa. "Vamos a necesitarlo en esta temporada".

Sobre la barrera idiomática, dijo. "Su inglés está bien. Obviamente no hay muchos jugadores que hablen español en el equipo, yo no, pero su inglés no está tan mal, se ha comunicado muy bien con el equipo. Se habla tanto inglés como alemán, si puede hablar inglés no será un problema", dijo.

¿Qué más dijeron sobre Luis Díaz tras su debut en Bayern Múnich?

Otro de los jugadores destacados del Bayern que hablaron sobre 'Lucho' fue Serge Gnabry, con quien sí pudo compartir durante unos minutos en la cancha. Habló sobre su desempeño en los entrenamiento y sus primeras interacciones.

"Muy positivas. Trabaja duro, es rápido y se posiciona bien. Hoy me he combinado con él un par de veces. Es una pena que no haya habido gol, pero en general estuvo bien".