CANAL RCN
Deportes

VIDEO| La jugada viral de Luis Díaz en la Supercopa con el Bayern: dejó a su rival en el piso

Luis Díaz debutó con el Bayern Múnich en la Supercopa y se robó el show con un enganche que dejó a su rival en el piso.

Luis Díaz con Bayern Múnich
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
02:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El debut oficial de Luis Díaz con el Bayern Múnich no pasó desapercibido. El colombiano fue titular en la final de la Supercopa de Alemania 2025 ante el Stuttgart y en apenas 37' minutos protagonizó una jugada que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Luis Díaz se sorprendió con una nueva faceta en el Bayern Múnich: los elogios fueron multitudinarios
RELACIONADO

Luis Díaz se sorprendió con una nueva faceta en el Bayern Múnich: los elogios fueron multitudinarios

El técnico Vincent Kompany confió en el guajiro para ocupar la banda izquierda en el once inicial y el atacante respondió con despliegue tanto en defensa como en ataque. Pero más allá de su aporte colectivo, una acción individual fue la que se robó todas las miradas.

El enganche de Luis Díaz que enloqueció al estadio

Corría el minuto 37' cuando Luis Díaz recibió el balón cerca de la raya izquierda. Con su característico desborde, amagó hacia adentro y de inmediato enganchó hacia afuera, dejando en el suelo a su marcador, que resbaló ante el cambio de dirección.

La jugada provocó la euforia de los hinchas en el estadio y de los usuarios en redes sociales.

Bayern Múnich en ventaja con gol de Harry Kane

El Bayern Múnich formado con Neuer; Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Olise, Laimer y Stanisic.

El único gol de la primera parte fue obra de Harry Kane, quien aprovechó un error del central rival y, cayendo al piso, definió cruzado para celebrar el 1-0 parcial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jhon Arias

Jhon Arias debuta en la Premier League: hora y TV para su primer partido oficial con Wolverhampton

Bayern Múnich

Bayer Múnich anunció formación titular para la Supercopa ante Stuttgart: Luis Díaz es noticia

Luis Díaz

Luis Díaz sorprendió con una nueva faceta en el Bayern Múnich: los elogios fueron multitudinarios

Otras Noticias

Nequi

“No podrás acceder”: Nequi confirma suspensión temporal de su app en este día de agosto

Nequi anunció que realizará mantenimiento en su app el 18 de agosto, durante el cual no estará disponible por una hora.

Bogotá

¿Cerrarán comedores comunitarios en Bogotá donde Carlos Ramón González es contratista?

El exdirector del Dapre, prófugo de la justicia, hace parte de la junta directiva de una ONG que es contratista de la administración de este servicio comunitario.

Donald Trump

Vladimir Putin reveló qué pasó en la reunión con Trump sobre la guerra en Ucrania

Redes sociales

Impactante: ¡Influencer fue arrestada en Estados Unidos mientras transmitía en TikTok!

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025