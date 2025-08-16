VIDEO| La jugada viral de Luis Díaz en la Supercopa con el Bayern: dejó a su rival en el piso

El debut oficial de Luis Díaz con el Bayern Múnich no pasó desapercibido. El colombiano fue titular en la final de la Supercopa de Alemania 2025 ante el Stuttgart y en apenas 37' minutos protagonizó una jugada que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El técnico Vincent Kompany confió en el guajiro para ocupar la banda izquierda en el once inicial y el atacante respondió con despliegue tanto en defensa como en ataque. Pero más allá de su aporte colectivo, una acción individual fue la que se robó todas las miradas.

El enganche de Luis Díaz que enloqueció al estadio

Corría el minuto 37' cuando Luis Díaz recibió el balón cerca de la raya izquierda. Con su característico desborde, amagó hacia adentro y de inmediato enganchó hacia afuera, dejando en el suelo a su marcador, que resbaló ante el cambio de dirección.

La jugada provocó la euforia de los hinchas en el estadio y de los usuarios en redes sociales.

Bayern Múnich en ventaja con gol de Harry Kane

El Bayern Múnich formado con Neuer; Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Olise, Laimer y Stanisic.

El único gol de la primera parte fue obra de Harry Kane, quien aprovechó un error del central rival y, cayendo al piso, definió cruzado para celebrar el 1-0 parcial.