Luis Díaz sorprendió con una nueva faceta en el Bayern Múnich: los elogios fueron multitudinarios

Luis Díaz fue anunciado el pasado 30 de julio de 2025 como nuevo jugador del Bayern Múnich tras su destacado paso por el Liverpool.

Desde ese entonces, el club no solo le ha dado minutos en los partidos amistosos, sino que ha exaltado su calidad y reconocido que será una pieza clave para encarar los retos de la nueva temporada.

En medio de los elogios, el Bayern Múnich, a través de sus redes sociales oficiales, no solo ha publicado videos en los que los compañeros y el cuerpo técnico admiran las capacidades futbolísticas de Luis Díaz, sino que ha difundido fotos y jugadas del más alto nivel en los entrenamientos.

De esa manera, a lo largo de esta semana, se conoció que Luis Díaz maravilló al Bayern Múnich con una nueva faceta. ¿Cuál fue?

Luis Díaz se destacó como arquero en uno de los entrenamientos del Bayern Múnich

El Bayern Múnich, a través de una de sus cuentas oficiales de X, reveló que Luis Díaz no solo se está destacando por su velocidad, definición y capacidad para encarar a las defensas, sino que también demostró que tiene potencial para custodiar el arco.

Y es que el club publicó un video en el que Luis Díaz se está desempeñando como arquero en uno de los entrenamientos y no solo detiene dos remates, sino que sorprende con muy buenos saques.

"Nuestro Luis Díaz aprende rápido de Manuel Neuer", fue el mensaje con el que el Bayern Múnich exaltó la nueva faceta mostrada por el guajiro de la Selección Colombia.

¿Cuáles fue el primer mensaje de Luis Díaz tras su llegada al Bayern Múnich?

Una vez se confirmó su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz realizó un post en el que reconoció que estaba orgulloso de pertenecer al club y dejó claro que dejaría hasta la última gota de sudor en la cancha.

RELACIONADO Luis Díaz volvió a jugar con el Bayern Múnich y se deslumbró con su velocidad

"Es un placer ser parte de un gran club y con tanta historia. Estoy muy agradecido y feliz de unirme a todos ustedes y siento el mismo entusiasmo que cuando estaba comenzando mi carrera", comenzó escribiendo Luis Díaz.

"Pueden estar seguros de una cosa: daré lo mejor de mí para ayudar al Bayern a alcanzar todos sus sueños", concluyó.