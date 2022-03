“¿Estás bien?”: La felicidad de Jürgen Klopp tras el golpe de Luis Díaz

Luis Díaz abrió el marcador del partido entre Liverpool y Brighton por la jornada 28 de la Premier League, pero la celebración del colombiano se vio frustrada por un terrible golpe que sufrió al momento de la anotación, el cual preocupó de gran manera al banquillo de los ‘reds’, encabezado por Jürgen Klopp.

El guajiro marcó una diagonal bastante buena y sacando todo su potencial de velocidad llegó a anticipar a los defensores y al arquero Robert Sánchez, quien le propinó un terrible golpe en su pecho y cabeza, el cual dejó al colombiano por varios minutos en el suelo y preocupó de gran manera al banquillo del Liverpool.

Le puede interesar: Luis Díaz abrió el marcador con un golazo y sufrió un terrible golpe en la cabeza

La jugada fue revisada por el VAR, pero no consideraron que debían llamar al árbitro central para revisar la jugada, que posiblemente era para tarjeta roja por la tremenda entrada sufrida por el ‘cafetero’.

El cuerpo médico ingresó al terreno de juego para asistir al colombiano, quien daba muestras de dolor en la zona de su pecho y lejos de celebrar el tanto que abría el marcador, los compañeros de Díaz se preocuparon por su salud y estuvieron al atento de su recuperación.

Vea también: Brighton vs Liverpool: siga el minuto a minuto aquí

Afortunadamente el colombiano se recuperó de buena manera y salió trotando del terreno de juego para tener el visto bueno del árbitro para el reingreso. En ese momento, su técnico Jürgen Klopp se acercó para preguntarle cómo se encontraba y con una sonrisa de oreja a oreja mostró su felicidad de que el guajiro ya estuviera bien.

A knock to the head but a BIG hug from Jürgen Klopp after scoring...



Luis Díaz feeling the love from the boss! pic.twitter.com/2icrLfRhFJ