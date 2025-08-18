Luis Díaz sigue impresionando al mundo Bayern Múnich: fue elogiado por un histórico

Luis Díaz, el extremo guajiro de la Selección Colombia, fue fichado por el Bayern Múnich por 75 millones de euros y, tras su llegada, sus compañeros y Vincent Kompany, el director técnico, lo catalogaron como uno de los mejores jugadores del mundo.

Además, a los pocos días, en los amistosos de preparación que jugó el Bayern Múnich vs. Lyon, Tottenham y Grasshopper, Luis Díaz comenzó a impresionar a los hinchas del Bayern Múnich con su velocidad y habilidad para encarar y llegar a posición de gol.

Sin embargo, Lothar Matthäus, uno de los jugadores históricos del Bayern Múnich y que ganó 15 títulos con el club, no estuvo del lado del elogio en un principio, sino que emitió una crítica contra el futbolista colombiano.

En una columna de opinión para el medio internacional Sky Sports, Lothar Matthäus reconoció que Luis Díaz demostró tener mucha calidad en la Premier y marcar la diferencia con su velocidad. Sin embargo, indicó que debido a los 75 millones de euros que se pagaron por él, tendría que ser un jugador consolidado en una única posición.

No obstante, luego de que se jugó la final de la Supercopa de Alemania y el Bayern Múnich se coronó como el campeón tras vencer 1-2 al Stuttgart con goles de Harry Kane y Luis Díaz, Lothar Matthäus dejó a un lado la crítica y exaltó el trabajo del extremo colombiano.

Este fue el impresionante elogio que recibió Luis Díaz de Lothar Matthäus, un histórico del Bayern Múnich

Tras el título de Supercopa del Bayern Múnich, Lothar Matthäus volvió a reaccionar en Sky Sports y expresó que el club alemán estaba demostrando estar preparado para la temporada, a pesar de que sus sesiones de entrenamiento no fueron tan largas por el Mundial de Clubes.

Y, ligado a esa idea, dijo que Luis Díaz y Jonathan Tah, otro de los refuerzos del Bayern Múnich, estaban dejando claro que, a pesar de que son nuevos, se están incorporando de la mejor manera a la idea del equipo y ayudando a que luzca bien.

Asimismo, definió a Luis Díaz como un jugador imprescindible y lo reconoció como un verdadero refuerzo para los nuevos retos del 2025.

¿Cuándo será el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz?

Luego de su primer título de la temporada, Bayern Múnich ya se está preparando para su debut en la Bundesliga, que será el próximo viernes 22 de agosto, a la 1:30 de la tarde (hora de Colombia).

Su rival será el Leipzig, en el estadio Allianz Arena, y se espera que Luis Díaz sea uno de los jugadores que Vincent Kompany seleccione como titulares.