Luis Suárez y un doblete histórico: el colombiano fue clave en el triunfo vs PSG en Champions

El goleador del Sporting de Lisboa sigue enchufado con el gol y marcó dos goles ante el actual campeón del máximo torneo de clubes de Europa.

Luis Javier Suárez doblete al PSG
FOTO: AFP

enero 20 de 2026
05:04 p. m.
Este 20 de enero, volvió la UEFA Champions League con varios partidos estelares, pero el que logró robarse el protagonismo fue el colombiano Luis Javier Suárez con un doblete histórico para derrotar al París Saint Germain en la fase de liga.

El samario fue un 'killer' total para destrabar un partido que se mantuvo igualado hasta los minutos finales. Sobre el minuto 74 cazó un rebote en el área que le permitió poner el 1-0 a favor del cuadro portugués en casa, con la ilusión de dar el batacazo ante el poderoso equipo de Luis Enrique.

PSG no se quedó atrás y unos instantes más tarde consiguió el empate por medio del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien parecía liquidar la historia con un 1-1. Sin embargo, Suárez está en el mejor momento de su carrera y esperó hasta el tiempo de descuento para romper el equilibrio.

Nuevamente estuvo atento en el área y tras un remate que salió desviado, solamente tuvo que ponerle la cabeza al balón y mandarla al fondo de la red, dejando al Sporting con 13 puntos y en los primeros 8 lugares de la tabla de posiciones, que da la clasificación directa a los octavos de final.

Luis Suárez y su gran momento en Sporting de Lisboa

Suárez llegó como refuerzo estelar al Sporting tras una gran temporada en Almería en la segunda división española, llegando como el reemplazo del sueco Viktor Gyökeres. No ha decepcionado y ha marcado una cantidad de goles que pocos esperaban.

Ha marcado 22 goles y entregado 6 asistencias en 30 partidos disputados, por lo que ya hay clubes de las grandes ligas de Europa que han puesto su mirada sobre él.

Luis Suárez de cara al Mundial 2026

Su gran momento en Portugal lo pone en el primer lugar de la lista de convocados a la Copa del Mundo de este año, sumando además que viene de ser protagonista con un 'póker' de goles enfrentando a Venezuela en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

De entrada, todo parece indicar que tiene el boleto asegurado y habrá que ver si termina de ganarse del todo la confianza del técnico Néstor Lorenzo para ser el titular en el combinado 'Tricolor', pues la competencia con goleador como Jhon Córdoba y 'Cucho' Hernández está fuerte.

