"Sentía un dolor en el pecho": Andrea Valdiri enfrentó este problema de salud y preocupó a sus seguidores

En las últimas horas, Andrea Valdiri, la reconocida creadora de contenido de Barranquilla, explicó por qué no había estado tan activa en las redes sociales.

De acuerdo con la también empresaria y bailarina, tuvo que acudir de emergencia al médico debido a que comenzó a sentir un dolor constante en el pecho.

Fue así como le realizaron los chequeos correspondientes y, finalmente, se reveló su diagnóstico.

Este fue el problema de salud que enfrentó Andrea Valdiri

Andrea Valdiri, en un par de videos publicados en Instagram, aclaró que, de acuerdo con la explicación de los especialistas, su dolor en el pecho comenzó debido a una gripa mal cuidada.

Sin embargo, posteriormente, todo se agudizó por una fisura en el tórax.

"Me estoy exámenes médicos y por eso no he salido por aquí Hermanas, les voy a explicar qué fue lo que me pasó. Imagínate que hace un tiempo yo sentía como un dolor en el pecho y comencé a decir '¿será que me va a dar un paro cardiorrespiratorio?", comenzó afirmando Andrea Valdiri.

"Yo tenía la presión, fui al médico y me dijeron que era una gripa mal cuidada. Entonces por el ejercicio, el boxeo y todo eso, se me habría hecho una inflamación en el tórax. Yo me estaba tomando mi medicamento, pero me dio por levantar un saco de papa y me acaba de salir que tengo una pequeña fisura en el tórax. Eso duele, es como si uno tuviera un morado que le estuvieran presionando todo el tiempo", añadió.

Asimismo, Andrea Valdiri indicó que en los exámenes hubo otros hallazgos, pero que primero prefiere sanarse para revelar los detalles pertinentes.

Así han reaccionado los seguidores de Andrea Valdiri tras su percance de salud

Luego de que Andrea Valdiri contó qué es lo que está pasando con su salud, sus internautas le desearon una pronta recuperación.

"Andre, que te mejores", "cuídate mucho", "la salud es lo primero", "Dios te bendiga", "eres muy valiente", "eres una guerrera", "te amamos" y "estarás sana en el nombre de Jesús", han sido algunos de los comentarios.