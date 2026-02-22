CANAL RCN
Internacional

Hombre, presuntamente armado, fue abatido tras intentar ingresar a Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump

El hombre, al parecer, llevaba una escopeta y un bote de combustible. Las autoridades ya se pronunciaron.

Foto: Freepik y AFP.

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
10:07 a. m.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos confirmó que un hombre de aproximadamente 20 años fue baleado y murió tras intentar ingresar ilegalmente a Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Los agentes que se encontraban en el perímetro lo observaron en la puerta norte de la propiedad y se percataron de que, al parecer, llevaba una escopeta y un bidón de combustible.

Fue así como abrieron fuego de inmediato en su contra y, debido a las heridas, se constató que se quedó sin signos vitales al poco tiempo.

Este hecho habría ocurrido sobre la 1:30 de la madrugada (hora local), mientras que el presidente Donald Trump se encontraba en Washington.

Las autoridades de Estados Unidos se pronunciaron tras la muerte del hombre que ingresó ilegalmente a la residencia de Donald Trump

Tras lo ocurrido, Anthony Guglielmi, el portavoz del Servicio Secreto, corroboró que el hombre abatido no tenía ningún tipo de permiso para estar en ese perímetro de Mar-a-Lago, en Florida.

"Un hombre armado fue abatido a tiros tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, esta mañana", escribió en X.

Asimismo, el Servicio Secreto de Estados Unidos publicó un comunicado en el que aseguró lo siguiente:

"El individuo, cuya identidad está siendo retenida a la espera de la notificación del pariente más cercano, fue declarado muerto. Este incidente, incluidos los antecedentes, las acciones, el motivo potencial y el uso de la fuerza, está siendo investigado por la FBI, el Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach".

"De acuerdo con la política de la agencia, los agentes del Servicio Secreto involucrados serán puestos en licencia administrativa de rutina a la espera del resultado de la investigación".

Ryan Routh, hombre que planeó asesinar a Donald Trump en 2024, ya fue condenado

A principios de febrero de 2024, se definió la situación judicial de Ryan Routh, el hombre de 59 años que, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, intentó asesinar a Donald Trump en su campo de golf situado en Florida.

Tras las audiencias y las pruebas recopiladas, la justicia estadounidense determinó que deberá cumplir una condena de cadena perpetua.

 

