¡Imparable! Este fue el 'mágico' drible que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich vs. Frankfurt y es viral

Luis Díaz no solo fue titular vs. Frankfurt, sino que estuvo en cancha a lo largo de los 90 minutos.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
11:47 a. m.
El sábado 21 de febrero, el Bayern Múnich sumó una nueva victoria importante en la Bundesliga.

Los bávaros, con Luis Díaz como titular, enfrentaron al Frankfurt y lo derrotaron 3-2 en el Allianz Arena.

¡Puede ser el Puskás! Este fue el golazo que se marcó en la liga en la que juega Luis Díaz y le está dando vuelta al mundo

Los goles del Bayern Múnich fueron de Aleksandar Pavlovic (16') y Harry Kane (20' y 68'), mientras que los del Frankfurt los convirtieron Jonathan Burkardt (77') y Arnaud Kalimuendo (86').

Luis Díaz estuvo en el terreno de juego durante todo el partido y volvió a ser desequilibrante por la banda izquierda. De hecho, en el primer tiempo realizó una jugada individual que se ha viralizado en Alemania por la magistral técnica que demostró.

VIDEO: este fue el impresionante regate de lujo con el que sorprendió Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Frankfurt

En el partido vs. Frankfurt, Luis Díaz, como habitualmente sucede, recibió el balón bien pegado a la banda izquierda y comenzó a encarar rivales.

El colombiano se deshizo de la marca de Ayoube Amaimouni e, incluso, lo dejó en el suelo. Además, posteriormente, enganchó dos veces a Nnamdi Collins y estuvo cerca de que le cometieran penalti.

Esta fue la jugada con la que Luis Díaz volvió a resaltar en Alemania:

Además, en esta grabación también se puede apreciar que aportó velocidad, picardía y juego colectivo a lo largo de todo el encuentro:

¿Cuáles serán los próximos partidos del Bayern Múnich de Luis Díaz?

El Bayern Múnich quiere seguir tomando distancia en la cima de la Bundesliga y tiene una oportunidad clave el próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 12:30 de la tarde, debido a que jugará en condición de visitante vs. Borussia Dortmund, que es segundo.

Luis Díaz confesó cuál es su ‘tormento’ en Alemania: habló de su adaptación al Bayern

Además, los otros partidos que tiene agendados son:

  • vs. Monchengladbach, el viernes 6 de marzo, a las 2:30 de la tarde.
  • vs. Leverkusen, el 14 de marzo, a las 9:30 de la mañana.
  • vs. Unión Berlín, el 21 de marzo, a las 9:30 de la mañana.

 

