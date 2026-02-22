Atención, Bogotá: esta es la importante obra que se está realizando en la Avenida 68 y se entregaría en este 2026

En el inicio del fin de semana, el Instituto de Desarrollo Urbano informó que Orlando Molano, su director, inspeccionó una importante obra que se está realizando en la Avenida 68 y confirmó que se encuentra en el 80% de su ejecución.

Se trata del grupo 9, que está ubicado entre la carrera 48 y la carrera 9, cuatro cuadras abajo de la Autopista Norte.

Este tramo tiene una longitud de 2,23 kilómetros y, una vez se entregue, permitirá la habilitación de tres carriles mixtos, además de uno adicional para Transmilenio.

Asimismo, contará con 3,1 kilómetros de ciclorrutas y 40.115 metros cuadrados de espacio público.

Por lo tanto, teniendo en cuenta su importancia para la ciudad y para los transeúntes, el Instituto de Desarrollo Urbano, en un comunicado de este 22 de febrero, indicó que lo tendrá listo en este 2026.

¿Qué falta para que se entregue el grupo 9, la importante obra que se realiza en la Avenida 68? Esto se explicó

Orlando Molano, el director del Instituto de Desarrollo Urbano, reveló que ya se instaló el 100% de la tubería en el grupo 9 de la Avenida 68 y que la construcción de las cámaras en los pozos está en un 50%.

"Ya vamos en el 80% de este grupo, así que este año, como lo ha pedido el alcalde Carlos Fernando Galán, tenemos que entregar este grupo. Ya empezamos a hacer trabajo de jardinería en el espacio público y estamos mejorando los andenes y la iluminación. Pero, adicionalmente, estamos rematando la técnica de instalación de redes con una tuneladora, sin necesidad de abrir zanjas en la superficie, lo que reduce el impacto con la movilidad y los tiempos de obra", precisó el IDU.

"Este grupo fue recibido con un 32% de avance de obra en enero de 2024, cuando debía estar en 72,07%", se agregó.

El grupo 9 de la Avenida 68 también tendrá dos estaciones de Transmilenio

En la inspección que realizó Orlando Molano, el director del Instituto de Desarrollo Urbano, se aclaró que en el grupo 9 habrá dos estaciones de Transmilenio que ya superaron el 65% de construcción.

"En este grupo también se construyen dos estaciones. una a la altura de la carrera 19 y otra promediando la carrera 11", se indicó.

"Actualmente se han desarrollado actividades de cimentación, así como la instalación de la estructura metálica y las cubiertas. Ya estamos instalando los pisos y se está trabajando en el puente peatonal de la calle 97 para conectar con la estación de Transmilenio de la Autopista Norte con calle 100", se concluyó.