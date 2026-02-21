CANAL RCN
Deportes

Ganó Nacional, empató Cali y perdió Millonarios: se movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I y así quedó

El campeonato se continuó apretando tras la jornada de este sábado.

Foto: @nacionaloficial, @millosfcoficial y @deportivocalioficial en Instagram.

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
10:26 p. m.
La fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 I se continuó jugando este sábado 21 de febrero de 2026.

En la noche del viernes ya se habían jugado dos partidos. En ellos, Llaneros empató 2-2 vs. Independiente Medellín, en Villavicencio, mientras que Deportivo Pereira igualó vs. Deportivo Pasto, de local, con el mismo resultado.

El telón de la jornada sabatina lo abrieron Once Caldas y Fortaleza, en el estadio Palogrande, y el 'blanco blanco', en un partidazo, venció 4-2 a su rival.

Posteriormente, Bucaramanga, en su cancha, igualó 0-0 con Deportivo Cali, mientras que Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, goleó 3-0 a Alianza y Millonarios, en Techo, perdió 3-2 vs. Internacional de Bogotá.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tras estos resultados? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tras los partidos de Nacional, Cali y Millonarios

A falta de los partidos del domingo, el líder de la Liga BetPlay 2026 I es Internacional de Bogotá y el último es Alianza Valledupar.

El panorama se encuentra así:

  1. Internacional de Bogotá: 15 puntos.
  2. Deportivo Pasto: 15 puntos.
  3. Once Caldas: 13 puntos.
  4. Atlético Nacional: 12 puntos.
  5. Tolima: 12 puntos.
  6. Junior: 12 puntos.
  7. Bucaramanga: 11 puntos.
  8. Deportivo Cali: 11 puntos.
  9. América de Cali: 10 puntos.
  10. Llaneros. 10 puntos.
  11. Jaguares: 10 puntos.
  12. Fortaleza: 10 puntos.
  13. Águilas Doradas: 8 puntos.
  14. Millonarios: 8 puntos.
  15. Independiente Medellín: 7 puntos.
  16. Independiente Santa Fe: 7 puntos.
  17. Deportivo Pereira: 4 puntos.
  18. Boyacá Chicó: 4 puntos.
  19. Cúcuta: 3 puntos.
  20. Alianza: 3 puntos.

Así terminará de jugarse la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 I

El domingo 22 de febrero de 2026, la Liga BetPlay 2026 I tendrá los siguientes partidos:

  • Independiente Santa Fe vs. Junior, en El Campín, a las 4:00 de la tarde.
  • Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas, en La Independencia, a las 6:10 de la tarde.
  • América de Cali vs. Jaguares, en el Pascual Guerrero, a las 8:30 de la noche.

Asimismo, el lunes, a las 4:00 de la tarde, Cúcuta, de local, enfrentará al Deportes Tolima.

 

