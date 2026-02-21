Ganó Nacional, empató Cali y perdió Millonarios: se movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I y así quedó
El campeonato se continuó apretando tras la jornada de este sábado.
Noticias RCN
10:26 p. m.
La fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 I se continuó jugando este sábado 21 de febrero de 2026.
En la noche del viernes ya se habían jugado dos partidos. En ellos, Llaneros empató 2-2 vs. Independiente Medellín, en Villavicencio, mientras que Deportivo Pereira igualó vs. Deportivo Pasto, de local, con el mismo resultado.
El telón de la jornada sabatina lo abrieron Once Caldas y Fortaleza, en el estadio Palogrande, y el 'blanco blanco', en un partidazo, venció 4-2 a su rival.
Posteriormente, Bucaramanga, en su cancha, igualó 0-0 con Deportivo Cali, mientras que Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, goleó 3-0 a Alianza y Millonarios, en Techo, perdió 3-2 vs. Internacional de Bogotá.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tras estos resultados? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tras los partidos de Nacional, Cali y Millonarios
A falta de los partidos del domingo, el líder de la Liga BetPlay 2026 I es Internacional de Bogotá y el último es Alianza Valledupar.
El panorama se encuentra así:
- Internacional de Bogotá: 15 puntos.
- Deportivo Pasto: 15 puntos.
- Once Caldas: 13 puntos.
- Atlético Nacional: 12 puntos.
- Tolima: 12 puntos.
- Junior: 12 puntos.
- Bucaramanga: 11 puntos.
- Deportivo Cali: 11 puntos.
- América de Cali: 10 puntos.
- Llaneros. 10 puntos.
- Jaguares: 10 puntos.
- Fortaleza: 10 puntos.
- Águilas Doradas: 8 puntos.
- Millonarios: 8 puntos.
- Independiente Medellín: 7 puntos.
- Independiente Santa Fe: 7 puntos.
- Deportivo Pereira: 4 puntos.
- Boyacá Chicó: 4 puntos.
- Cúcuta: 3 puntos.
- Alianza: 3 puntos.
Así terminará de jugarse la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026 I
El domingo 22 de febrero de 2026, la Liga BetPlay 2026 I tendrá los siguientes partidos:
- Independiente Santa Fe vs. Junior, en El Campín, a las 4:00 de la tarde.
- Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas, en La Independencia, a las 6:10 de la tarde.
- América de Cali vs. Jaguares, en el Pascual Guerrero, a las 8:30 de la noche.
Asimismo, el lunes, a las 4:00 de la tarde, Cúcuta, de local, enfrentará al Deportes Tolima.