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¡CAMPEÓN! Luis Díaz se coronó en la Bundesliga con el Bayern Múnich

Bayern Múnich derrotó a Stuttgart y consiguió un nuevo título de la Bundesliga. Luis Díaz hizo dos asistencias.

Luis Díaz
Foto: AFP

Sergio García

abril 19 de 2026
12:26 p. m.
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El fútbol alemán volvió a teñirse de rojo este domingo 19 de abril, luego de que Luis Díaz celebrara un nuevo título en su carrera tras consagrarse campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich. El conjunto bávaro selló su coronación tras imponerse ante Stuttgart en el Allianz Arena, en una jornada que terminó siendo definitiva en la lucha por el campeonato.

Con esta victoria, el Bayern alcanzó los 79 puntos, una cifra que se volvió inalcanzable para sus perseguidores directos tras la caída de Borussia Dortmund. A falta de cuatro fechas para el cierre del torneo, la diferencia en la tabla confirmó matemáticamente el dominio del equipo dirigido en esta temporada, que una vez más reafirma su hegemonía en el fútbol local.

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Un título construido con autoridad

La campaña del Bayern Múnich ha estado marcada por la regularidad y la contundencia en momentos clave. A lo largo del campeonato, el equipo logró sostener un ritmo competitivo alto, imponiendo condiciones tanto en casa como en condición de visitante. El triunfo frente a Stuttgart fue una muestra más de esa solidez, en un partido donde supieron responder ante la exigencia y dar el golpe definitivo.

Para Luis Díaz, este campeonato representa otro paso firme en su carrera en Europa. El colombiano ha sido parte importante del engranaje ofensivo del equipo, aportando desequilibrio, velocidad y capacidad para incidir en los momentos determinantes de la temporada.

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A la espera de la celebración y nuevos retos

Aunque el título ya es un hecho desde lo matemático, el Bayern aún no ha recibido oficialmente el trofeo, algo que se dará en las próximas jornadas cuando finalice el calendario o en uno de sus partidos restantes como local. Sin embargo, la celebración interna ya refleja la satisfacción por un objetivo cumplido con anticipación.

Lejos de conformarse, el equipo alemán ya enfoca su mirada en los desafíos que restan en la temporada. La Champions League y la Copa de Alemania aparecen como los grandes objetivos para cerrar el año con un balance aún más ambicioso.

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De esta manera, Luis Díaz suma un nuevo logro a su palmarés y continúa consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más destacados en la élite del fútbol mundial, siendo protagonista en uno de los clubes más importantes del planeta.

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