¡Magistral! Luis Díaz se vistió del ‘Pibe’ y asistió por duplicado para la remontada del Bayern

El protagonismo de Luis Díaz en el cierre de temporada con el Bayern Múnich sigue en ascenso. Este domingo, el extremo guajiro fue determinante en la reacción de su equipo frente a Stuttgart, firmando dos asistencias clave que impulsaron la remontada y acercaron a los bávaros a la consagración en la Bundesliga.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para el Bayern. Stuttgart sorprendió al adelantarse en el marcador, generando incertidumbre en un partido que podía ser definitivo en la lucha por el título. Sin embargo, la reacción del conjunto local fue inmediata y efectiva, mostrando la jerarquía que ha caracterizado su campaña.

Reacción rápida tras la sorpresa inicial

Luego del golpe recibido, el Bayern no tardó en reorganizarse dentro del campo. El empate llegó gracias a Raphaël Guerreiro, quien apareció en un momento clave para devolverle la confianza a su equipo y nivelar las acciones. A partir de ese instante, el dominio pasó a ser claramente de los bávaros, que comenzaron a inclinar el juego a su favor.

La presión alta, la circulación rápida del balón y la profundidad por las bandas fueron factores determinantes para que el Bayern retomara el control del compromiso. En ese contexto, Luis Díaz empezó a marcar diferencia con su desequilibrio y visión ofensiva.

Díaz, figura con dos asistencias decisivas

El momento cumbre del colombiano llegó minutos después del empate. Primero, Díaz filtró un pase preciso para Nicolas Jackson, quien definió con contundencia para darle la ventaja a su equipo. Posteriormente, el guajiro volvió a demostrar su calidad al asistir a Alphonso Davies, completando así una actuación brillante que recordó por momentos a la creatividad del legendario Carlos 'Pibe' Valderrama.

Con estas dos intervenciones, el Bayern se puso 3-1 en el marcador, un resultado que no solo consolidó la remontada, sino que también dejó al equipo a un paso de asegurar matemáticamente el campeonato. De hecho, los bávaros necesitan apenas un punto para hacerse inalcanzables en la tabla de posiciones.

La actuación de Luis Díaz reafirma su gran momento en el fútbol europeo y lo posiciona como una de las piezas clave en el esquema del Bayern Múnich. En una temporada exigente, su aporte ofensivo ha sido determinante en partidos clave, acercando al club alemán a un nuevo título de Bundesliga.