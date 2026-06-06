"Se visualiza": Mhoni Vidente reveló cuál selección podría ganar el Mundial 2026

El Mundial 2026 iniciará el próximo jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca.

La Selección de México protagonizará el debut contra la Selección de Sudáfrica, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Cada una de las selecciones clasificadas para esta cita mundialista ya ha comenzado a llegar a México, Canadá y Estados Unidos para terminar de prepararse e intentar ser protagonistas en uno de los torneos más anhelados.

Y, en medio de esa realidad, Mhoni Vidente leyó sus cartas en los últimos días y expuso cuáles son las selecciones que podrían ganar la Copa del Mundo.

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Estas son las selecciones que podrían ganar el Mundial 2026, de acuerdo con las cartas de Mhoni Vidente

En el análisis que Mhoni Vidente realizó a pocos días de que inicie el Mundial, habló de cuatro selecciones con muchas posibilidades de obtener el título.

"Unos de los candidatos que yo veo para que puedan ganar el Mundial son España, Portugal o Francia. Además, a lo último dejaría a Argentina", dijo la astróloga.

"Y es que se visualiza que dos europeos llegarán a la final el 19 de julio de 2026", añadió.

Sus declaraciones se pueden escuchar en el siguiente video, desde el minuto 14:30.

¿Cuándo debutan en el Mundial 2026 las selecciones que son candidatas a ser campeonas, según Mhoni Vidente?

La Selección de España, con la presencia de Lamine Yamal, jugará su primer partido el lunes 15 de junio, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia), vs. Cabo Verde.

El turno para la Selección de Francia será el martes 16 de junio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), vs. Senegal.

Con el liderazgo de Lionel Andrés Messi, Argentina también debutará el 16 de junio, pero a las 8:00 de la noche (hora de Colombia). Su rival será Argelia.

Y, por último, con Cristiano Ronaldo como máxima figura, Portugal iniciará su camino mundialista el 17 de junio, a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), vs. República Democrática del Congo.