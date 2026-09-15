La conmovedora reacción de Luis Díaz tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

James Rodríguez no volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia. Así lo confirmó el histórico capitán del equipo nacional este 15 de septiembre, a través de un video publicado en sus redes sociales donde confirmó que tomó la decisión de dar un paso al costado tras 15 años portando la 'Tricolor'.

Tras confirmarse la noticia, las redes sociales se llenaron de reacciones con mensajes de despedida para el '10' que ahora estará concentrado de lleno en su club, Atlético Nacional, donde fue presentado recientemente tras casi 20 años en el fútbol internacional.

Luis Díaz y la conmovedora despedida para James

Uno de los que expresó su mensaje de cariño hacia James fue Luis Díaz, quien desde hace un tiempo venía tomando el lugar como la cara más representativa de la Selección, por lo que manifestó su agradecimiento con el volante que durante años lideró al equipo.

Gracias por cada consejo, por todo lo que me enseñaste y por el legado tan grande que dejas. Siempre vas a tener mi respeto y mi admiración.

'Lucho' le escribió a James lo especial que fue para él pasar de admirarlo como uno de los grandes jugadores colombianos a pasar a compartir vestuario vistiendo la camiseta de Colombia. "Gracias por haber sido parte de uno de mis sueños más bonitos, 10".

En la sección de comentarios, James Rodríguez le respondió al extremo del Bayern Múnich y dejó claro que la Selección Colombia quedó en buenas manos. "Orgulloso de lo que eres y en lo que te has convertido, muchas veces te lo he dicho y lo sabes".

Los mensajes tras la despedida de James Rodríguez

Además de Luis Díaz, varios jugadores que compartieron con James en la Selección Colombia le dejaron un mensaje de despedida y agradecieron lo que hizo por el fútbol en Colombia durante estos años.

'Cucho' Hernández:

Gracias por todo capitán. Ídolo y leyenda total de nuestro país.

Richard Ríos:

Gracias por tanto GENIO.

Juan Fernando Quintero: