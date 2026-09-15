Maluma se convirtió en padre por segunda vez: este fue el nombre que eligió para su hijo

Juan Luis Londoño Arias conmovió al mundo entero al confirmar el nacimiento de su segundo hijo. Así lo hizo saber al postear una tierna fotografía, a blanco y negro, en donde se le observa junto a su esposa, Susana Gómez, y al pequeño bebé en sus brazos.

Tras varios meses de espera y la emoción por parte de su fiel fanaticada, el hombre reveló el nombre del pequeño y la fecha oficial con la que el primer varón del cantante llegó al mundo.

Maluma anunció el nacimiento de su hijo varón

Orión Londoño Gómez es el nombre con el que el intérprete de ‘Felices los 4’ presentó al mundo entero a su hijo. Según la publicación, el pequeño nació el pasado lunes 14 de septiembre por lo que, a la fecha, el niño tan solo tendría un día de nacido.

Pese a que hasta el momento no se han compartido nuevos detalles sobre el nacimiento del bebé, las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales.

Greeicy Rendón fue una de las primeras artistas en comentar la publicación al dejar su mariposa insignia. Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, también celebró el acontecimiento para la familia del “pretty boy”.

Los fanáticos tampoco dudaron en celebrar la gran noticia, pues cientos de estos llenaron el post de comentarios en donde se exaltó la labor como padre del artista y el legado que indiscutiblemente podrá heredar el pequeño.

“El verdadero Maluma Baby, el pequeño gigante, heredero de la belleza de su padre, un nuevo hincha de Nacional, se creció la familia de los Maluma babys, te amamos Orión”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que el antioqueño anunció la espera de su segundo bebé el pasado 10 de mayo al postear una fotografía, también a blanco y negro, del vientre que Susana ya tenía para aquel momento.

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Maluma habló sobre el segundo embarazo de su esposa

Maluma reveló, en entrevista exclusiva para Billboard, su deseo por haber mantenido el segundo embarazo de su esposa bajo total discreción. Esto con el objetivo de poder disfrutar cada una de las etapas del proceso.

Así mismo, transmitió la emoción que su padre y abuelo sintieron al conocer que su segundo hijo se trataba de un varón para poder conservar el apellido en las próximas generaciones venideras.